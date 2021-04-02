МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Для Goldman Sachs 2020 год был рекордным по объему бизнеса и по доходам. Об этом рассказал в интервью РБК председатель совета директоров Голдман Сакс Банка в России Дмитрий Седов.
Он отметил, что данное утверждение справедливо для всех подразделений Goldman Sachs: и для инвестиционно-банковского, и для отдела глобальных рынков, и для группы asset management (управление активами). "Мы не называем конкретных цифр, потому что они не раскрываются в отчетности головной Goldman Sachs & Co", — добавил Седов. Он пояснил, что отчетность банка в России "показывает только тот объем бизнеса, который фактически проходит через российские юрлица". Часть дохода регистрируется через материнскую Goldman Sachs International, "поэтому отчетность банка показывает далеко не всю нашу активность".
РБК, в свою очередь, констатирует, что по данным отчетности российского Голдман Сакс Банка, его прибыль за девять месяцев 2020 года составила 756,4 миллионов рублей.
С чем были связаны подобные рекордные результаты? Седов считает, что в инвестиционно-банковском бизнесе, несмотря на пандемию, рынки капитала — и международные, и российские — показали положительную динамику. "Это позволило компаниям, которые давно планировали размещение акций и облигаций, выйти на рынок капитала. "Мы организовывали привлечение капитала в разных форматах на публичных рынках: конвертируемые облигации и вторичное размещение, объединенное с PIPE (private investment in public company), для "Яндекса", IPO "Озона", сделки по продаже акций АФК "Система" и ее партнеров в компании "Детский мир", размещение еврооблигаций [производителя нефтеоборудования] компании "Борец" и так далее. Это только публичные сделки, но были и непубличные транзакции, и на них банк тоже зарабатывал", — объяснил он. Нефтяной шок марта и апреля 2020 года, по мнению председателя совета директоров Голдман Сакс Банка, привел к более высокой волатильности на рынке, что позволило зарабатывать больше на торговле на рынках акций, инструментов с фиксированной доходностью, валюты и биржевых товаров.
https://1prime.ru/banks/20210402/833377340.html