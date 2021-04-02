МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Для Goldman Sachs 2020 год был рекордным по объему бизнеса и по доходам. Об этом рассказал в интервью РБК председатель совета директоров Голдман Сакс Банка в России Дмитрий Седов.

Он отметил, что данное утверждение справедливо для всех подразделений Goldman Sachs: и для инвестиционно-банковского, и для отдела глобальных рынков, и для группы asset management (управление активами). "Мы не называем конкретных цифр, потому что они не раскрываются в отчетности головной Goldman Sachs & Co", — добавил Седов. Он пояснил, что отчетность банка в России "показывает только тот объем бизнеса, который фактически проходит через российские юрлица". Часть дохода регистрируется через материнскую Goldman Sachs International, "поэтому отчетность банка показывает далеко не всю нашу активность". Всемирный банк назвал суверенных должников России

РБК, в свою очередь, констатирует, что по данным отчетности российского Голдман Сакс Банка, его прибыль за девять месяцев 2020 года составила 756,4 миллионов рублей.

С чем были связаны подобные рекордные результаты? Седов считает, что в инвестиционно-банковском бизнесе, несмотря на пандемию, рынки капитала — и международные, и российские — показали положительную динамику. "Это позволило компаниям, которые давно планировали размещение акций и облигаций, выйти на рынок капитала. "Мы организовывали привлечение капитала в разных форматах на публичных рынках: конвертируемые облигации и вторичное размещение, объединенное с PIPE (private investment in public company), для "Яндекса", IPO "Озона", сделки по продаже акций АФК "Система" и ее партнеров в компании "Детский мир", размещение еврооблигаций [производителя нефтеоборудования] компании "Борец" и так далее. Это только публичные сделки, но были и непубличные транзакции, и на них банк тоже зарабатывал", — объяснил он. Нефтяной шок марта и апреля 2020 года, по мнению председателя совета директоров Голдман Сакс Банка, привел к более высокой волатильности на рынке, что позволило зарабатывать больше на торговле на рынках акций, инструментов с фиксированной доходностью, валюты и биржевых товаров.