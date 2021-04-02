МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Динамика активов во втором месяце 2021 года в целом была достаточно слабой. Объем активов российского банковского сектора в феврале в номинальном выражении немного снизился, а в реальном выражении наблюдался умеренный прирост. Снижение в номинальном выражении составило 0,03%, а прирост в реальном — 0,5%. Для сравнения, последний раз отрицательные месячные темпы прироста в номинальном выражении наблюдались в июне 2020 года, однако тогда снижение было существенно больше — -1,5%. В реальном же выражении прирост февраля 2021 года стал худшим месячным результатом с июня 2020 года. Существенное влияние на динамику активов в феврале оказала валютная переоценка, без учета которой динамика хоть и была слабой, но оставалась положительной.

Для оценки ситуации в разрезе отдельных кредитных организаций, агентство РИА Рейтинг по заказу АЭИ ПРАЙМ провело анализ и подготовило рейтинг крупнейших банков России по объему активов на 1 марта 2021 года. В рейтинге представлены данные по 393 кредитным организациям России, по которым опубликована отчетность согласно форме №101 на сайте Центробанка РФ. Методика рейтинга предусматривает агрегирование данных оборотных ведомостей.

Согласно результатам исследования, за первые два месяца 2021 года объем активов в номинальном выражении вырос только у 146 кредитных организаций или у 37,2% банков из рейтинга. Для сравнения, в январе 2021 года прирост наблюдался у 43,5% банков, а за январь-февраль 2020 года — у 44,5%. Таким образом, еще несколько десятков банков по итогам февраля 2021 года стали характеризоваться снижением активов. По мнению экспертов РИА Рейтинг, наряду с валютной переоценкой на ухудшение динамики оказало влияние продолжающаяся тенденция сокращения вложений в ликвидные активы, что сыграло заметную роль у некоторых банков.

Самый высокий относительный прирост активов среди ста крупнейших кредитных организаций в январе был у Креди Агриколь КИБ. У него активы за первые два месяца года выросли 39%, что позволило этому иностранному банку подняться на 23 позиции вверх до 75-о места на 1 марта 2021 года. Основным источником роста активов у Креди Агриколь КИБ является рост межбанковского кредитования. Вторым по темпам прироста в январе-феврале стал еще один иностранный банк — ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ), объем активов у которого в январе вырос 28% (+10 позиции, 42-е место). Третьей по темпам прироста стала НКО НРД, активы у которой в 2021 году выросли на 20%. Также высокие темпы прироста активов в 2021 году среди крупнейших банков продемонстрировали: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ (+19%) и МОСОБЛБАНК (+13%).

Слабую относительную динамику активов среди ста крупнейших банков в январе-феврале 2021 года продемонстрировала РНКО Платежный Центр, активы которого уменьшились на 26%. Вторым по темпам снижения стала СЭБ Банк, сокращение активов которой составило 20%. В текущем рейтинге РНКО Платежный Центр занимает 96-е место (-11 позиций), а СЭБ Банк — 92-е место (-8 позиций). Третьим по темпам снижения активов из числа крупнейших банков стал КЭБ ЭйчЭнБи Банк, активы которого снизились на 15%, что привело к потере 7-и позиций (100-е место в текущем рейтинге).

Крупнейший банк России, Сбербанк, по состоянию на 1 марта 2021 года располагал активами в размере 35,3 триллиона рублей, что составляет 31% суммарных активов всех российских банков на 1 марта 2021 года. В январе-феврале активы у него выросли на 0,6% или на 213 миллиардов рублей. Второй по размеру российский банк — Банк ВТБ в январе характеризовался приростом активов на 2,2% или на 381 миллиард рублей. Таким образом, всего на два крупнейших российский государственных банка приходится 46,6% суммарных активов банковской системы.

Рейтинг банков по объему активов на 1 марта 2021 года в PDF-формате