МОСКВА, 2 апр — ПРАЙМ. Банк России предостерег российские экосистемы от внедрения собственных учетных единиц — внутренней валюты, предлагает пользоваться рублем, в том числе цифровым, говорится в докладе ЦБ РФ, посвященном подходам к регулированию экосистем. Центробанк назвал основные риски экосистем для клиентов и экономики

ЦБ РФ в пятницу представил доклад для общественных консультаций "Экосистемы: подходы к регулированию". По словам первого заместителя председателя ЦБ РФ Сергея Швецова, регулятор совместно с правительством работает над выработкой подходов к регулированию экосистем.

"Наиболее нежелательным с точки зрения денежной системы будет распространение внутренних учетных единиц, выпускаемых по независимому решению организации-эмитента. По сути, подобные инструменты будут представлять собой денежные суррогаты. При массовом использовании в любой юрисдикции таких платежных инструментов как альтернативы национальным валютам потенциально может существенно снизиться эффективность денежно-кредитной политики", — говорится в документе.

Появление таких учетных единиц может создавать пространство для регуляторного арбитража с вкладами и кредитами, считают в ЦБ. Степень возможной тяжести неконтролируемых последствий варьируется от рисков незначительного обесценения национальной валюты и изменения рыночного уровня процентных ставок до существенного замещения части операций в реальном секторе платежами во внутренних учетных единицах. Банк России рассказал, каким должен быть идеальный рынок

Выпуск денежных суррогатов может создавать угрозы для национальной платежной системы и для финансовой стабильности в связи с риском утраты платежеспособности их эмитентами. Поэтому при расчетах внутри экосистем ЦБ РФ предлагает пользоваться рублем, в том числе цифровым.

"Не секрет, что Facebook хотел выпустить Libra (цифровая валюта — ред.). Эта тема не закрыта, Facebook продолжает работать над такой расчетной единицей, которая будет так или иначе связана с экосистемой Facebook. Amazon сегодня выпускает так называемые gift-сертификаты, которые фактически обращаются как вторые деньги в США. В России пока попыток создавать внутренние расчетные единицы экосистемами нами не замечено, но это не исключено, потому что мы видим международный тренд, как это происходит в глобальных экосистемах", — сказал журналистам Швецов.

ЦБ РФ, скорее всего, ограничит возможность использовать для расчетов стейблкоины, которые выпускают частные организации, заявил накануне директор департамента финансовых технологий ЦБ Иван Зимин. В России единственным средством расчетов является рубль, в том числе в цифровой форме, формат запуска которого сейчас обсуждается. Все остальное: стейблкоины, частные криптовалюты необеспеченные, какие-то иные денежные суррогаты — использоваться в качестве средства платежа не может, сказал он.