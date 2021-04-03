МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Первый замдиректора Департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев объяснил какие операции банки могут счесть подозрительными и как не стать жертвой жуликов, выдающих себя за представителей кредитной организации. Эксперты рассказали, когда надо блокировать карту после звонка мошенников

Говорить о каком-то одном критерии, по которому платеж или другая транзакция могут быть признаны подозрительными, нельзя, поскольку антифрод-системы (от англ. anti-fraud "борьба с мошенничеством"), которые работают в финансовых организациях, оценивают ситуацию по многим параметрам. В среднем их не меньше 50, в зависимости от размера банка их количество может доходить до полутора тысяч, рассказал Артем Сычев в интервью радио Sputnik.

"Эти критерии в большинстве своем носят универсальный характер, но все зависит от так называемого профиля пользователя, его типичного поведения. Например, если вы обычно совершаете покупки у себя рядом с домом и вдруг неожиданно совершаете покупку на другом конце мира где-нибудь в Юго-Восточной Азии, естественно, такое платежное поведение для кредитной организации будет основанием предположить, что против вас как клиента идет целенаправленная атака. Если человек постоянно оперирует небольшими суммами и вдруг в его платежном профиле возникнет платеж на очень существенную сумму, банк также обратит на это внимание", — пояснил представитель ЦБ.

Он также объяснил алгоритм действий банка в такой ситуации.

"Банк по закону обязан принять все меры, чтобы связаться с клиентом и выяснить, действительно ли он совершает платеж. Важно, что проведение такой операции банк должен приостановить, а не заблокировать или прекратить. Если клиент подтвердит, что все нормально, то операция должна быть продолжена. Если банк не сможет связаться с клиентом, по закону он обязан дальше провести эту операцию", — предупредил Артем Сычев.

По его словам, выдавать себя за работников службы безопасности банка могут телефонные мошенники. Изобличить их очень просто.

"Задача злоумышленника — создать впечатление у пользователя, что с его деньгами что-то происходит. Звонки якобы от службы безопасности или от правоохранительных органов и дальнейший разговор о подозрительных операциях — сценарий как раз вокруг такого страха. Если у вас есть сомнение, что с вашими деньгами что-то произошло, то сами перезвоните в контакт-центр банка. Номер телефона можно найти на обратной стороне вашей платежной карты", — напомнил Артем Сычев.

И, конечно же, нельзя сообщать по телефону персональные данные: номера банковских карт, код с обратной стороны карты, проверочные коды СМС и так далее. Сотрудники банков никогда не запрашивают такие данные, ими могут интересоваться только мошенники.