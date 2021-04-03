МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Банк России раскрыл основные подходы к регулированию экосистем. Регулятор считает их сложным механизмом и указывает, что необходим "рабочий тюнинг действующих требований к поведению доминирующих игроков". Законодательные и регуляторные меры ЦБ, правительству и другим органам только предстоит выработать, а пока до середины лета пройдут общественные консультации на эту тему. Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на доклад Банка России для общественных консультаций "Экосистемы: подходы к регулированию".

В документе говорится о необходимости разработки регуляторных правил для этой сферы. Ведь развитие экосистем — это неизбежный тренд, причем, по мнению экспертов, крупные игроки здесь имеют существенную фору на рынке. Отмечается, что обсуждение инициативы будет длиться до 1 июня 2021 года.

В докладе ЦБ обращает внимание на специфическую для российского рынка тенденцию, когда крупные финансовые организации выходят в технологическую сферу и создают экосистемы, включающие в себя нефинансовую составляющие. В свою очередь, технологические компании начинают оказывать финансовые услуги. В качестве примера таких компаний ЦБ приводит "Сбер", "Тинькофф", ВТБ, "Яндекс", Mail.ru Group и МТС.

Помимо этого, авторы доклада отмечают, что нерегулируемое развитие экосистем чревато рисками для них самих, других игроков рынка и экономика в целом. "Такими рисками становятся риски недобросовестной конкуренции и монополизации отдельных сегментов рынка, дискриминации участников экосистемы, монополизации технологий, неправомерного использования персональных данных клиентов, недостаточный уровень информационной безопасности и защиты от мошенничества", — указано в документе.

По мнению представителей Банка России, наилучшая структура рынка должна состоять из нескольких крупных экосистем, конкурирующих друг с другом и с рядом зарубежных компаний. При этом должны сохраниться нишевые поставщики и менее крупные платформы. Таким образом, Банк рекомендует регуляторам сосредоточиться на максимальном сокращении рисков, поддержании конкурентной среды на рынке, стимулировании развития инноваций и обеспечении максимизации выгод для населения и бизнеса от платформенных и экосистемных решений в экономике. Кроме того, ЦБ предлагает разделить понятия цифровой платформы и экосистемы.

Еще одна проблема, привлекшая внимание ЦБ, — несправедливые алгоритмы поисковой выдачи, отдающие предпочтение сервисам компаний, владеющих поисковиками. "Предложения различных производителей, если они представлены на платформе, должны быть заметны на ней и иметь равные возможности борьбы за внимание клиента с иными участниками платформы", — написано в докладе.