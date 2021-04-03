МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Банки нашли способ защититься от преступников, которые крадут устройства самоинкассации. Об этом сообщили "Известия".

отмечается, что в автоматические депозитные машины решили устанавливать капсулы со специальной несмываемой краской. В случае кражи аппарата и попытки его взломать капсула взорвется и испачкает банкноты. В ЦБ изданию объяснили, что окрашенные купюры являются неплатежеспособными и не подлежат обмену. Названы самые надежные российские банки

Проблема хищения устройств самоинкассации возникла, поскольку такие аппараты обычно весят не более 40 килограммов, и преступники предпочитают не вскрывать их на месте, а уносить с собой.

В ряде кредитных организаций отметили, что используют для защиты иные технические средства. Однако они не стали раскрывать какие-либо подробности в целях безопасности.