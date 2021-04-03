2021-04-03T17:38:59+03:00
2021-04-03T17:38:59+03:00
2021-04-03T17:38:59+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210403/833382876.html
Российские банки будут портить деньги ради их защиты
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Банки нашли способ защититься от преступников, которые крадут устройства самоинкассации. Об этом сообщили "Известия". отмечается, что в автоматические депозитные машины решили... ПРАЙМ, 03.04.2021
деньги, банки, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 3 апр — ПРАЙМ. Банки нашли способ защититься от преступников, которые крадут устройства самоинкассации. Об этом сообщили "Известия".
отмечается, что в автоматические депозитные машины решили устанавливать капсулы со специальной несмываемой краской. В случае кражи аппарата и попытки его взломать капсула взорвется и испачкает банкноты. В ЦБ изданию объяснили, что окрашенные купюры являются неплатежеспособными и не подлежат обмену.
Проблема хищения устройств самоинкассации возникла, поскольку такие аппараты обычно весят не более 40 килограммов, и преступники предпочитают не вскрывать их на месте, а уносить с собой.
В ряде кредитных организаций отметили, что используют для защиты иные технические средства. Однако они не стали раскрывать какие-либо подробности в целях безопасности.