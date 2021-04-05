МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. АКРА предупреждает о возможных рисках оттока вкладов для некрупных кредитных организаций, пишет "Российская газета" в понедельник. Что будет с рублем на грядущей неделе

В частности, речь идет о сохраняющихся в текущем 2021 году рисках оттока средств физических лиц со срочных вкладов. Это может ограничить значительное число банков в объеме активных операций. Либо кредитные организации будут вынуждены искать дополнительные источники пополнения ресурсов.

Наиболее защищены от этого риска крупные банки из топ-20. Эти структуры свободнее замещают срочные депозиты средствами на текущих счетах. В том числе — за счет зарплатных проектов, отмечается в исследовании "Анализ изменения структуры фондирования банков РФ в 2020-2021 годах" агентства.

В прошлом 2020 году почти все 20 крупнейших банков продемонстрировали приток средств граждан. А вот небольшие банки в условиях низких ставок в среднем фиксировали оттоки.

Срочные вклады россиян — основной источником фондирования почти половины российских банков. Особенно повысило роль таких средств у банков, занимающих по размеру активов места 20-50-е (57%) и 100-200-е (63%), отмечает агентство. При этом у первой десятки банков — только 20%.

"Поскольку текущие средства физических лиц, как правило, являются более стабильным источником фондирования, можно говорить о том, что по мере снижения размера банков вместе с риском высокой концентрации для них возрастает и риск ликвидности", — поясняют в АКРА.