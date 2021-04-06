МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российские банки на встрече с ЦБ предложили рассмотреть возможность подготовки стандарта для ипотечного кредита с плавающей ставкой, говорится в пресс-релизе Ассоциации банков России (АБР).

Во вторник на площадке ассоциации состоялось обсуждение консультативного доклада Банка России о регулировании рисков, связанных с возможным распространением плавающих процентных ставок в ипотечном кредитовании.

"В ходе обсуждения представители банков поделились своим видением банковского продукта с плавающей процентной ставкой. В частности, было предложено изучить вопросы фондирования и рефинансирования таких кредитов и накладываемые ограничения, а также рассмотреть возможность подготовки стандарта для ипотечного кредита с плавающей ставкой", — сказано в сообщении.

По итогам совещания в ассоциации решено создать рабочую группу с участием представителей Банка России, Минфина и кредитных организаций для обсуждения продуктового дизайна, рассмотрения вопросов регулирования и использования в банковской практике плавающих ставок по ипотеке.