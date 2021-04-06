2021-04-06T19:23:33+03:00
2021-04-06T19:23:33+03:00
2021-04-06T19:23:33+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210406/833404200.html
Банки предложили создать стандарт для ипотеки по плавающим ставкам
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российские банки на встрече с ЦБ предложили рассмотреть возможность подготовки стандарта для ипотечного кредита с плавающей ставкой, говорится в пресс-релизе Ассоциации банков... ПРАЙМ, 06.04.2021
банки, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83316/26/833162632.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83316/26/833162632.jpg
https://1prime.ru/images/83316/26/833162631.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83316/26/833162631.jpg
https://1prime.ru/images/83316/26/833162619.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83316/26/833162619.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 апр — ПРАЙМ. Российские банки на встрече с ЦБ предложили рассмотреть возможность подготовки стандарта для ипотечного кредита с плавающей ставкой, говорится в пресс-релизе Ассоциации банков России (АБР).
Во вторник на площадке ассоциации состоялось обсуждение консультативного доклада Банка России о регулировании рисков, связанных с возможным распространением плавающих процентных ставок в ипотечном кредитовании.
"В ходе обсуждения представители банков поделились своим видением банковского продукта с плавающей процентной ставкой. В частности, было предложено изучить вопросы фондирования и рефинансирования таких кредитов и накладываемые ограничения, а также рассмотреть возможность подготовки стандарта для ипотечного кредита с плавающей ставкой", — сказано в сообщении.
По итогам совещания в ассоциации решено создать рабочую группу с участием представителей Банка России, Минфина и кредитных организаций для обсуждения продуктового дизайна, рассмотрения вопросов регулирования и использования в банковской практике плавающих ставок по ипотеке.