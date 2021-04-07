МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. На следующем заседании совета директоров Банка России, которое намечено на 23 апреля, участники рассмотрят три возможных варианта изменения ключевой ставки. Запад поверил в российскую экономику и нефть

Об этом пишет Reuters со ссылкой на главу департамента денежно-кредитной политики (ДДКП) ЦБ РФ Кирилла Тремасова.

Он назвал три варианта возможных решений, который регулятор рассматривал на мартовском заседании.

Это:

сохранить ставку,



повысить на 25 базисных пунктов,

повысить на 50 базисных пунктов.



"С учетом той информации, что мы имеем на текущий момент, скорее всего, подобный набор решений будет присутствовать и на апрельском заседании", — сказал Тремасов.

Он также напомнил о заявлении регулятора о намерении возвращаться к нейтрально денежно-кредитной политике.

В настоящее время в Центробанке оценивается диапазон нейтральной ставки от пяти до шести процентов. Однако "траектория движения к нему совершенно не предопределена", отметил собеседник агентства и добавил, что она будет зависеть от информации, которую будет получать регулятор.

Что касается вопроса о пересмотре уровня нейтрального диапазона, то пока это не рассматривается, так как необходимо "накопить еще историю, оценить прошедший кризисный эпизод, оценить траекторию того, как мы восстанавливаемся".