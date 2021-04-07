МОСКВА, 7 апр — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Moody's составило список главных потенциальных бед российских банков, а также кредитных организаций из стран СНГ.

Как пишет РБК со ссылкой на текст доклада, к главным рискам и угрозам создатели документа относят возможное нарастание внутренних и региональных конфликтов.

Также экспертов волнует старение населения, доминирование государственных игроков на банковском рынке, активизация кибермошенников.

Для примера агентство приводи ситуации, когда такие риски уже имели место: они приводили к тяжелым последствиям для банковской системы того или иного государства. К числу таких кризисов отнесли

политический кризис на Украине 2014-2015 годов,



события после президентских выборов в Белоруссии,



ситуация вокруг Нагорного Карабаха

беспорядкеи в Киргизии в прошлом 2020 году.



Из-за перечисленных событий резко снизилась платежеспособность населения стран, а также бизнеса. Как следствие, качество кредитных портфелей банков упало. В частности, доля проблемных кредитов украинских банков выросла с 16% до 55% всего за четыре года: с 2013 по 2017 годы.