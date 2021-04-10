МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. По итогам 2020 года рынок микрофинансирования в России вырос, и это несмотря на пандемию. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на обзор ЦБ России. По данным регулятора, портфель микрозаймов за год увеличился на 18%, до 249 миллиардов рублей, при этом объем выдач остался на уровне 2019 года — 417 миллиардов рублей.

В обзоре упоминается, что, "несмотря на закрытие большинства офисов МФО в апреле-мае 2020 года и ужесточение ограничительных мер в связи с пандемией в конце года, портфель займов МФО по итогам года вырос на 18%, до 249 миллиардов рублей". Авторы подчеркнули, что причинами роста портфеля стали высокая активность в сегменте МФО предпринимательского финансирования и рост доли длинных займов IL в структуре выдач физлицам.

По итогам года доля просроченных более чем на 90 дней долгов в совокупном портфеле МФО выросла до 28,9% с 28% в 2019 году. Однако во второй половине года было зафиксировано снижение показателя за счет улучшения платежной дисциплины по сравнению с апрелем-маем и благодаря росту выдач новых займов.

В марте 2021 года сумма, которую запрашивают клиенты при обращении в МФО, снизилась до минимума с начала 2019 года — 22 тысячи рублей. В первые месяцы пандемии россияне запрашивали около 42-43 тысяч рублей. При этом средний размер одобряемого займа находится на уровне 13 тысяч рублей.