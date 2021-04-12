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Центробанк рассмотрит смягчение регулирования капитала банков
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Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 июня рассмотреть вопрос о смягчении регулирования капитала банков при выдаче кредитов на инвестиционные проекты... ПРАЙМ, 12.04.2021
банки, цб рф, владимир путин, правительство рф, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 июня рассмотреть вопрос о смягчении регулирования капитала банков при выдаче кредитов на инвестиционные проекты в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и проекты резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), говорится в поручениях президента.
"Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы… о применении при расчете норматива достаточности капитала кредитной организации пониженного коэффициента кредитного риска для инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, специальных инвестиционных контрактов, а также для проектов резидентов территорий опережающего социально-экономического развития", — говорится в поручениях президента.
Срок исполнения поручения — 1 июня.