МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ РФ до 1 июня рассмотреть вопрос о смягчении регулирования капитала банков при выдаче кредитов на инвестиционные проекты в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) и проекты резидентов территорий опережающего социально-экономического развития (ТОР), говорится в поручениях президента. Банки оценили безопасность расчетов в цифровых рублях

"Правительству Российской Федерации совместно с Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" и Общероссийской общественной организацией "Российский союз промышленников и предпринимателей" рассмотреть вопросы… о применении при расчете норматива достаточности капитала кредитной организации пониженного коэффициента кредитного риска для инвестиционных проектов, осуществляемых в рамках соглашений о защите и поощрении капиталовложений, специальных инвестиционных контрактов, а также для проектов резидентов территорий опережающего социально-экономического развития", — говорится в поручениях президента.

Срок исполнения поручения — 1 июня.