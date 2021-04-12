МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. В 2021 году российские банки получат прибыли значительно меньше, чем в 2020 году, но общий её объём будет не ниже 1 триллиона рублей. Такой прогноз приводит "Коммерсант" со ссылкой на рейтинговое агентство "Эксперт РА". "Не брал в долг". Как попадают в черные списки банков

Из-за пандемии ситуация корпоративных заёмщиков продолжает ухудшаться, что отразится на качестве кредитных портфелей. Банки также не получат большого дохода от валютной переоценки, как это было в 2020 году.

По итогам 2021 года прибыль банковского сектора экономики России упадет на 20-30% — до 1,1-1,2 триллиона рублей, говорится в обзоре "Эксперт РА". Что же касается прошлого года, то тогда прибыль банков в России снизилась всего на 6,2%.

"Мы ожидаем, что основной негативный эффект от экономического спада из-за COVID-19 отразится на прибыли сектора в этом году после завершения моратория на банкротство заемщиков-юрлиц и отмены послаблений по резервированию реструктурированных корпоративных кредитов, объем которых превысил 6 триллионов рублей", — рассказали в агентстве.

Директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Людмила Кожекина рассказала, что причиной снижения прибыльности можно считать ожидаемое ухудшение финансового положения заемщиков. Еще одним фактором является уменьшение доходов от валютной переоценки. В 2020 году благодаря этой операции банки получили более 270 миллиардов рублей. Наконец, дал о себе знать и негативный эффект от сокращения чистой процентной маржи, который происходит из-за дисбаланса в срочности привлеченных и размещенных средств.

Ожидается, что рентабельность банковского сектора в 2021 году уменьшится с 16% до 10-11%. Аналитики выяснили, сколько россиян возвращают долги коллекторам

В рейтинговом агентстве "Эксперт РА" считают, что на этом фоне в 2021 году "банки станут одними из ключевых инвесторов в реальный сектор экономики". Кожекина подчеркнула, что сейчас у банков больше выгоды, чем рисков от вложений непрофильный бизнес. Поскольку такие решения могут обеспечить рост прибыльности банков и долгосрочную устойчивость их бизнес-моделей. Она добавила, что банки чаще инвестируют в самые технологичные и быстроразвивающиеся ниши, которые способствуют распределению доходов и уменьшению рисков, а также могут быть использованы в банковской сфере, в том числе для расширения клиентской базы.