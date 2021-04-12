МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Банк России перечислил основные легенды, которые используют злоумышленники, чтобы обмануть клиента банка, в их числе угроза деньгам, ошибочный перевод и утечка данных, следует из подготовленного ЦБ обзора операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций за 2020 год. Эксперты назвали причины снижения прибыли российских банков

Злоумышленники приобретают базы данных, содержащие персональные данные клиентов, а затем обзванивают потенциальных жертв якобы от имени сотрудника финансовой организации. ЦБ перечислил основные легенды мошенников. Так, злоумышленники под предлогом остановки операции, якобы которую пытается совершить мошенник, выпытывают у жертвы данные карт, коды из СМС-сообщений и другую информацию, необходимую для хищения средств.

Мошенники нередко обманывают клиентов под предлогом ошибочного перевода. Якобы они случайно перевели жертве деньги, а потом просят их снять деньги в банкомате и перевести их на безопасный счет кредитной организации.

Еще одна уловка – это якобы взлом личного кабинета жертвы. Мошенники под предлогом безопасной смены пароля просят продиктовать им код из СМС.

И, наконец, под предлогом взлома телефона, на котором установлен мобильный банк, просят установить на него якобы безопасное приложение. Это впоследствии позволит злоумышленнику удаленно подключиться к мобильному телефону жертвы и украсть ее деньги.

"После успешного перевода денежных средств со счета клиента злоумышленники обычно снимают похищенные денежные средства за очень короткий промежуток времени", — указал регулятор.