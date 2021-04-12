МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Кибермошенники в 2020 году похитили со счетов клиентов российских банков 9,8 миллиарда рублей, что на 52% больше, чем в 2019 году, говорится в подготовленном Банком России обзоре операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций за 2020 год. Центробанк назвал основные схемы мошенников, звонящих под видом банков

"Количество операций без согласия клиента увеличилось на 34,0% (773 008 операций за 2020 год против 576 897 операций за 2019 год). Объем таких операций вырос на 52,2%, составив 9 777,3 миллиона рублей (за аналогичный период 2019 года – 6425,8 миллиона рублей)", — сказано в материалах.

В том числе у юрлиц, по данным ЦБ, кибермошенники похитили более 1 миллиарда рублей за 2,9 тысячи операций, тогда как в 2019 году — 701 миллион рублей за 4,6 тысячи операций.

При этом общее число электронных переводов физлиц в 2020 году увеличилось на 23,1% по сравнению с предыдущим годом — до 49,6 миллиарда единиц, а их суммарный объем — на 28,2%, до 91,08 триллиона рублей, сообщил регулятор. Таким образом, на кибермошенников пришлось порядка 0,0015% операций и около 0,01% переведенных средств. В России в пять раз поднялся спрос на киберстрахование

ЦБ относит к кибермошенничеству все операции, совершенные без согласия клиентов с использованием электронных средств платежа. Вместе с тем значительная часть таких операций совершается с помощью методов социальной инженерии, когда злоумышленники по телефону убеждают обманом своих жертв выдать данные карты или онлайн-банка.

При этом число успешных атак хакеров на российские банки в 2020 году выросло более чем вдвое — до 130 случаев, а объем похищенного — только на 38%, до 32 миллионов рублей, следует из обзора ЦБ.

"В 2020 году было зафиксировано 130 случаев хищения, произошедших в результате компьютерных атак или несанкционированного доступа к автоматизированным банковским системам (информации о банковских счетах), при этом сумма хищений составила практически 32 миллиона рублей. В 2019 году таких случаев было значительно меньше – 58 инцидентов, однако общая сумма была меньше на 8,8 миллиона рублей", — сказано в материалах.

Также в 2020 году произошли четыре компьютерные атаки и два случая несанкционированного доступа к программно-аппаратному обеспечению банкоматов, в результате было похищено 4 миллиона рублей. Для сравнения, в 2019 году произошли 15 компьютерных атак и два случая несанкционированного доступа к программно-аппаратному обеспечению банкоматов, общая сумма ущерба составила 33,1 миллиона рублей.

Регулятор отметил, что в прошло мгоду кибермошенники в среднем за одну операцию у физлиц похищали 11 тысяч рублей, у юридических лиц — 348 тысяч рублей.

"Средняя сумма одной операции без согласия клиента по счетам физических лиц в 2020 году составила 11,4 тысячи рублей, юридических лиц — 347,8 тысячи рублей", — говорится в сообщении.

При этом клиент-физлицо в среднем совершает перевод на 27,8 тысячи рублей, через банкоматы и платежные терминалы — 15,2 тысяч рублей. CNP-операции (операции без присутствия карты) в среднем составляют 7,2 тысячи рублей за один раз.

При этом общая доля хищений кибермошенниками у клиентов банков, совершенных с использованием приемов и методов социальной инженерии, в 2020 году снизилась до 61,8% с 68,6% в 2019 году.