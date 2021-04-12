Кибермошенники похитили со счетов россиян почти десять миллиардов рублей
МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Кибермошенники в 2020 году похитили со счетов клиентов российских банков 9,8 миллиарда рублей, что на 52% больше, чем в 2019 году, говорится в подготовленном Банком России обзоре операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций за 2020 год.
"Количество операций без согласия клиента увеличилось на 34,0% (773 008 операций за 2020 год против 576 897 операций за 2019 год). Объем таких операций вырос на 52,2%, составив 9 777,3 миллиона рублей (за аналогичный период 2019 года – 6425,8 миллиона рублей)", — сказано в материалах.
В том числе у юрлиц, по данным ЦБ, кибермошенники похитили более 1 миллиарда рублей за 2,9 тысячи операций, тогда как в 2019 году — 701 миллион рублей за 4,6 тысячи операций.
При этом общее число электронных переводов физлиц в 2020 году увеличилось на 23,1% по сравнению с предыдущим годом — до 49,6 миллиарда единиц, а их суммарный объем — на 28,2%, до 91,08 триллиона рублей, сообщил регулятор. Таким образом, на кибермошенников пришлось порядка 0,0015% операций и около 0,01% переведенных средств.
ЦБ относит к кибермошенничеству все операции, совершенные без согласия клиентов с использованием электронных средств платежа. Вместе с тем значительная часть таких операций совершается с помощью методов социальной инженерии, когда злоумышленники по телефону убеждают обманом своих жертв выдать данные карты или онлайн-банка.
При этом число успешных атак хакеров на российские банки в 2020 году выросло более чем вдвое — до 130 случаев, а объем похищенного — только на 38%, до 32 миллионов рублей, следует из обзора ЦБ.
"В 2020 году было зафиксировано 130 случаев хищения, произошедших в результате компьютерных атак или несанкционированного доступа к автоматизированным банковским системам (информации о банковских счетах), при этом сумма хищений составила практически 32 миллиона рублей. В 2019 году таких случаев было значительно меньше – 58 инцидентов, однако общая сумма была меньше на 8,8 миллиона рублей", — сказано в материалах.
Также в 2020 году произошли четыре компьютерные атаки и два случая несанкционированного доступа к программно-аппаратному обеспечению банкоматов, в результате было похищено 4 миллиона рублей. Для сравнения, в 2019 году произошли 15 компьютерных атак и два случая несанкционированного доступа к программно-аппаратному обеспечению банкоматов, общая сумма ущерба составила 33,1 миллиона рублей.
Регулятор отметил, что в прошло мгоду кибермошенники в среднем за одну операцию у физлиц похищали 11 тысяч рублей, у юридических лиц — 348 тысяч рублей.
"Средняя сумма одной операции без согласия клиента по счетам физических лиц в 2020 году составила 11,4 тысячи рублей, юридических лиц — 347,8 тысячи рублей", — говорится в сообщении.
При этом клиент-физлицо в среднем совершает перевод на 27,8 тысячи рублей, через банкоматы и платежные терминалы — 15,2 тысяч рублей. CNP-операции (операции без присутствия карты) в среднем составляют 7,2 тысячи рублей за один раз.
При этом общая доля хищений кибермошенниками у клиентов банков, совершенных с использованием приемов и методов социальной инженерии, в 2020 году снизилась до 61,8% с 68,6% в 2019 году.
https://1prime.ru/banks/20210412/833444925.html