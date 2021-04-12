МОСКВА, 12 апр — ПРАЙМ. Клиентам банков РФ, которых обманули кибермошенники, было возвращено в 2020 году 1,1 миллиарда рублей или 11,3% от всего объема похищенных средств, тогда как в 2019 году доля возмещения составляла почти 15%, говорится в подготовленном Банком России обзоре операций, совершенных без согласия клиентов финансовых организаций за 2020 год. Регулятор объяснил, почему мошенникам удается обмануть клиента банка

"Согласно имеющейся у Банка России статистике, клиентам кредитных организаций в 2020 году вернули (возместили) 11,3% (1104,6 миллиона рублей) от всего объема операций по переводу денежных средств, совершенных без согласия клиента (в 2019 году – 14,6%, или 935,9 миллиона рублей)",- говорится в сообщении.

Операции, совершенные без согласия клиентов с использованием электронных средств платежа, ЦБ относит к кибермошенничеству.

Низкий уровень возвращения россиянам похищенных средств связан с тем, что мошенники, которые используют методы социальной инженерии, убеждают своих жертв добровольно выдать им секретную информацию, указал ЦБ. А если клиент сам скомпрометировал данные карты или дистанционного банковского обслуживания, банк по закону имеет право не возвращать ему деньги.

В феврале первый замглавы департамента информационной безопасности регулятора Артем Сычев в интервью РИА Новости сообщал, что Банк России работает над изменением процедуры возврата похищенных мошенниками средств клиентам.