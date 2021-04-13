МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Банк России будет вынужден поднять ключевую ставку на ближайшем заседании в апреле в связи с раскруткой цен на отдельные товарные группы, сказал в ходе онлайн-встречи "Диалог с управляющими активами" партнер Matrix Capital Павел Теплухин.
Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 19 марта повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (25 базисных) — до 4,5% годовых, и это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года. Когда в предыдущий раз регулятор повышал ставку, такое решение носило упреждающий характер в связи с влиянием на инфляцию внешних факторов и повышения НДС.
"В таком мире живет сейчас российский Центральный банк, выжидая своей встречи 23 апреля, когда нужно будет выбирать между прагматичным, циничным, полезным и мягким, человечным, социальным… Выбор… придется сделать 23 апреля, выбирая между 25 и 50 базисными пунктами, а может быть и 75 базисными пунктами повышения процентной ставки", — сказал Теплухин. "Если бы мы действовали просто по экономическим принципам… то нужно повышать сильно процентную ставку… У нас есть вариант повысить ставку не очень высоко", — также отметил он.
По мнению эксперта, ЦБ РФ отвык от таких выборов за последние три года, и если раньше регулятору приходилось выбирать "что лучше", то сейчас "что менее плохое". "Неприятный выбор, и из-за любого выбора Центральный банк будет рисковать. Ему надо заручиться поддержкой большого количества и рыночных участников, и своих коллег по цеху в правительстве и администрации и так далее. Пока мы говорим о 25-50 б.п. Вероятность первого события оценивается в 2/3, вероятность второго в 1/3", — добавил он. Причина же для роста ставки — инфляция.
"И тут все есть, я имею в виду, в инфляции, что мы сделали своими руками. Я считаю, что в целом российское правительство сработало хорошо в рамках борьбы с вирусом, но некоторые шаги были похожи на популизм и в результате привели к дополнительному толчку внутренней инфляции. К таким мерам, я считаю, относится… несворачивание вовремя льготной ипотеки, как это нужно было сделать в прошлом году, что дало толчок расту цен по всей стране – 15-18% рост цен на недвижимость в этом году по сравнению с прошлым годом наблюдается", — пояснил он.
"И по многим другим товарным группам наблюдается довольно бодрая ценовая динамика. На мой взгляд, это связано с избыточным денежным предложением, которое, на мой взгляд, тоже было рукотворным: российское правительство стимулировало спрос вместо того, чтобы стимулировать предложение", — добавил он. В итоге, с его точки зрения, все предпринятые усилия ЦБ РФ за последние три года были сведены на нет объективными и субъективными факторами.
https://1prime.ru/banks/20210413/833454137.html