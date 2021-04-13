МОСКВА, 13 апр — ПРАЙМ. Банк России будет вынужден поднять ключевую ставку на ближайшем заседании в апреле в связи с раскруткой цен на отдельные товарные группы, сказал в ходе онлайн-встречи "Диалог с управляющими активами" партнер Matrix Capital Павел Теплухин. Эксперты назвали причины снижения прибыли российских банков

Банк России по итогам последнего заседания совета директоров 19 марта повысил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта (25 базисных) — до 4,5% годовых, и это стало первым ужесточением денежно-кредитной политики в стране с конца 2018 года. Когда в предыдущий раз регулятор повышал ставку, такое решение носило упреждающий характер в связи с влиянием на инфляцию внешних факторов и повышения НДС.

"В таком мире живет сейчас российский Центральный банк, выжидая своей встречи 23 апреля, когда нужно будет выбирать между прагматичным, циничным, полезным и мягким, человечным, социальным… Выбор… придется сделать 23 апреля, выбирая между 25 и 50 базисными пунктами, а может быть и 75 базисными пунктами повышения процентной ставки", — сказал Теплухин. "Если бы мы действовали просто по экономическим принципам… то нужно повышать сильно процентную ставку… У нас есть вариант повысить ставку не очень высоко", — также отметил он.

По мнению эксперта, ЦБ РФ отвык от таких выборов за последние три года, и если раньше регулятору приходилось выбирать "что лучше", то сейчас "что менее плохое". "Неприятный выбор, и из-за любого выбора Центральный банк будет рисковать. Ему надо заручиться поддержкой большого количества и рыночных участников, и своих коллег по цеху в правительстве и администрации и так далее. Пока мы говорим о 25-50 б.п. Вероятность первого события оценивается в 2/3, вероятность второго в 1/3", — добавил он. Причина же для роста ставки — инфляция. Центробанк рассмотрит смягчение регулирования капитала банков

"И тут все есть, я имею в виду, в инфляции, что мы сделали своими руками. Я считаю, что в целом российское правительство сработало хорошо в рамках борьбы с вирусом, но некоторые шаги были похожи на популизм и в результате привели к дополнительному толчку внутренней инфляции. К таким мерам, я считаю, относится… несворачивание вовремя льготной ипотеки, как это нужно было сделать в прошлом году, что дало толчок расту цен по всей стране – 15-18% рост цен на недвижимость в этом году по сравнению с прошлым годом наблюдается", — пояснил он.

"И по многим другим товарным группам наблюдается довольно бодрая ценовая динамика. На мой взгляд, это связано с избыточным денежным предложением, которое, на мой взгляд, тоже было рукотворным: российское правительство стимулировало спрос вместо того, чтобы стимулировать предложение", — добавил он. В итоге, с его точки зрения, все предпринятые усилия ЦБ РФ за последние три года были сведены на нет объективными и субъективными факторами.