МОСКВА, 14 апр — ПРАЙМ. По итогам марта текущего года полная стоимость кредитов в сегменте кредитных карт сократилась с 25,1% до 24,9%, сообщает РБК со ссылкой на статистику Объединенного бюро кредитных историй (ОКБ). Экономисты хотят изменить правило бюджета в России

Это минимальное значение ставок по кредитным картам с октября 2018 года.

За последние полтора года стоимость заимствований по кредиткам в России сначала росла до пика. На апрель 2019 года это было 28,1%. После этого зафиксировался тренд на снижение ставок — это происходило по мере того как Банк России смягчал денежно-кредитную политику в условиях кризиса и позднее — пандемии коронавируса.

Как прокомментировал изданию гендиректор ОКБ Артур Александрович, у банков в России "полностью восстановился аппетит к риску". Снова появились амбиции, которые дадут им возможность наращивать кредитный портфель.

На фоне этой ситуации кредитные организации могут либо снижать, либо поддерживать на прежнем уровне процентные ставки, несмотря на то, что ЦБ повысил ключевую ставку в марте с 4,25% до 4,5%.

ОКБ также сообщает, что снижение ставок по кредиткам произошло одновременно с ростом числа их выдач.

Итак, в марте 2021 года банки выдали 1,2 миллиона кредитных карт россиянам на 81,5 миллиарда рублей. Если сравнивать с мартом 2020 года, рост заключенных сделок составил 14,5%. Совокупный лимит вырос на 17,4%.

Это стало самым заметный прирост с весны 2019 года.