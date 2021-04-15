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2021
https://1prime.ru/banks/20210415/833468157.html
Visa и Mastercard ответили на заявление Кремля о блокировке в России
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Крупные международные платежные системы Visa и Mastercard заявили, что продолжат работать в России, несмотря на заявления представителей властей страны о возможной блокировке. Об... ПРАЙМ, 15.04.2021
блокировка, россия, платежные системы, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Крупные международные платежные системы Visa и Mastercard заявили, что продолжат работать в России, несмотря на заявления представителей властей страны о возможной блокировке.
Об этом в беседе с РБК заявил глава Mastercard в России Алексей Малиновский.
"Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками. Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК", — прокомментировал он.
Что касается компании Visa, то там отметили, что платежная система работает в России на протяжении более 30 лет. Она вносит свой вклад в цифровизацию экономики РФ и обогащает рынок современными платежными технологиями и решениями, пишет "Пятый канал".