МОСКВА, 15 апр — ПРАЙМ. Крупные международные платежные системы Visa и Mastercard заявили, что продолжат работать в России, несмотря на заявления представителей властей страны о возможной блокировке.

Об этом в беседе с РБК заявил глава Mastercard в России Алексей Малиновский.

"Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками. Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК", — прокомментировал он.

Что касается компании Visa, то там отметили, что платежная система работает в России на протяжении более 30 лет. Она вносит свой вклад в цифровизацию экономики РФ и обогащает рынок современными платежными технологиями и решениями, пишет "Пятый канал".