МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Коммерческого Банка "Интерпромбанк" (акционерное общество) АО КБ "Интерпромбанк" (регистрация — Москва). Банк России отозвал лицензию у банка "Нейва"

Об этом сообщает пресс-служба регулятора в пятницу, 16 апреля.

Решение было принято по причине того, что банк "занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности, а также совершал сделки с непрофильными активами в целях искусственного улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения", говорится в сообщении.

Помимо этого, банк нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России, в связи с чем регулятором в течение последних 12 месяцев неоднократно применялись к нему меры, в том числе дважды вводились ограничения на привлечение денежных средств вкладчиков.

"Подавляющую часть кредитного портфеля "Интерпромбанка" составляли проблемные ссуды. Снижение качества кредитного портфеля, а также вовлеченность банка в ряд судебных разбирательств повлекли значительные финансовые потери, в том числе в связи с необходимостью формирования значительного объема резервов на возможные потери", — добавляет пресс-служба ЦБ.

Банк России также аннулировал лицензию на осуществление "Интерпромбанком" профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.

В "Интерпромбанк" назначена временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

По данным ЦБ, банк занимал 151 место в банковской системе Российской Федерации.

Так как банк является участником системы страхования вкладов, всем вкладчикам будут выплачены суммы вкладов в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика (с учетом начисленных процентов по вкладам). Выплаты начнутся 30 апреля.