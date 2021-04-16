МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Банк России с 16 апреля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у североевропейского "Нордеа банка", говорится в сообщении регулятора.

Группа Nordea в декабре прошлого года сообщила, что решила сосредоточиться на бизнесе в скандинавском регионе и частично свернуть международную сеть, в том числе будет закрыт "Нордеа банк" в России.

"Основанием для аннулирования лицензии у АО "Нордеа банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации", — сообщил ЦБ. Банк России отозвал лицензию у банка "Нейва"

Банк России также отметил, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.

"Нордеа банк" является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 141-е место в банковской системе России по величине активов.