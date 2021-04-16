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2021
https://1prime.ru/banks/20210416/833480035.html
Банк России аннулировал лицензию североевропейского "Нордеа банка"
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Банк России с 16 апреля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у североевропейского "Нордеа банка", говорится в сообщении регулятора. Группа Nordea в декабре... ПРАЙМ, 16.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Банк России с 16 апреля аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у североевропейского "Нордеа банка", говорится в сообщении регулятора.
Группа Nordea в декабре прошлого года сообщила, что решила сосредоточиться на бизнесе в скандинавском регионе и частично свернуть международную сеть, в том числе будет закрыт "Нордеа банк" в России.
"Основанием для аннулирования лицензии у АО "Нордеа банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации", — сообщил ЦБ.
Банк России также отметил, что кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.
"Нордеа банк" является участником системы страхования вкладов. По данным ЦБ, банк на 1 апреля занимал 141-е место в банковской системе России по величине активов.