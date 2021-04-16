МОСКВА, 16 апр — ПРАЙМ. Американский банк Morgan Stanley потерял свыше 900 миллионов долларов из-за того, что фонд Archegos Capital не смог выполнить свои обязательства по маржинальным требованиям, следует из данных квартальной финансовой отчетности банка и из заявлений источников телеканала CNBC.

В конце марта ряд брокеров фонда Archegos, в числе которых был и Morgan Stanley, распродали акции ряда компаний почти на 30 миллиардов долларов. Они были вынуждены сделать это после того, как фонд, накопивший крупные позиции в разных компаниях, в основном за счет заемных средств, объявил дефолт по маржинальным требованиям. По оценкам аналитиков JP Morgan Chase & Co., ситуация с Archegos может привести к совокупным потерям банков на сумму до 10 миллиардов долларов.

"Квартальные показатели включают в себя потери в размере 644 миллионов долларов, связанные с кредитным событием одного клиента прайм-брокера, и 267 миллионов долларов последующих торговых потерь, понесенных до конца квартала", — говорится в релизе банка сегодня. Россия снизила вложения в американский госдолг

В то же время, по словам источника телеканала CNBC, этим клиентом был именно фонд Archegos Capital. Morgan Stanley — крупнейший брокер фонда Archegos Capital. В итоге, несмотря на эти потери, банк нарастил чистую прибыль и выручку в первом квартале до рекордных показателей.

Ранее в апреле телеканал также сообщал, что Morgan Stanley за день до масштабной распродажи на фондовых рынках избавился от позиций Archegos Capital на 5 миллиардов долларов. Тогда сообщалось, что Morgan Stanley 25 марта продал акции небольшой группе хедж-фондов, получив на это согласие фонда. Банк предложил их со скидкой, заявив хедж-фондам, что они продаются из-за маржин-колла, который мог бы предотвратить крах неназванного клиента.

В начале апреля швейцарский банк Credit Suisse оценил почти в 5 миллиардов долларов свои потери от краха Archegos Capital.