МОСКВА, 17 апр — ПРАЙМ. Россиянам при выборе финансовой услуги в банке следует внимательно ознакомиться с условиями и тарифами, обратить внимание на ссылки, приложения и особые условия, а также почитать отзывы и посмотреть предложения конкурентов, иначе можно стать жертвой мисселинга (искажения информации о товаре или услуге для навязывания приобретения), заявили РИА Новости опрошенные эксперты.

По данным ЦБ, мисселинг в отношении финансовых продуктов чаще всего встречается в банковских офисах, куда граждане приходят для открытия или продления вклада, а их при этом уговаривают оформить другой договор.

"Нужно внимательно ознакомится с условиями предоставления, изучить тарифы, при этом особое внимание обратить на ссылки, приложения и особые условия, иногда полезно ознакомиться с отзывами. Для выбора оптимальных условий также рекомендуется изучить предложения конкурентов, сравнив предлагаемые условия", — сказал директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.

По данным эксперта, при предложении сложных продуктов банки обычно маскируют их, предлагая повышенные ставки, в частности якобы по депозитам, однако получение процентов выше рыночных не гарантируется и зависит от динамики фондового и валютного рынков. При этом, в случае скрытого инвестирования, вернуть свои деньги получится только в судебном порядке. Аналитики оценили потери российского бизнеса за год

Директор рейтингового агентства НКР Александр Проклов согласен с коллегой и считает, что ключевым признаком мисселинга является предложение повышенной доходности по некоему финансовому продукту: зачастую в банках клиенту не сообщают о возможных существенных колебаниях доходности или о том, что существуют различные дополнительные платежи и комиссии.

Жертвам мисселинга эксперты рекомендуют жаловаться на услуги недобросовестных кредиторов непосредственно в данную организацию, в Банк России и Роспотребнадзор. "Если организация клиентоориентирванная, то при возникновении ряда вопросов сама может выйти на связь после публикации отзывов в сети", — заключил Бородулин.