МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Российские банки поддержали инициативу ЦБ ограничивать по желанию клиентов онлайн-операции, хотя некоторые игроки видят риски серьезных расходов на доработку такого функционала, показал опрос РИА Новости. Аналитики назвали топ популярных операций россиян в банкоматах

Ранее в апреле Банк России сообщил, что прорабатывает вопрос обязать банки по желанию клиентов ограничивать им ряд операций. Эта мера, как указал регулятор, поможет защититься гражданам от мошенников, использующих метод социальной инженерии.

"Поддерживаем инициативы ЦБ, направленные на защиту граждан. У клиента могут быть различные причины для того, чтобы ограничить дистанционный доступ к своим счетам, и банк должен предоставить ему такую возможность", — заявил руководитель направления департамента розничного бизнеса Новикомбанка Евгений Гладилин.

При этом некоторые банки уже предоставляют клиентам подобную услугу. Так, в банке "Русский Стандарт" можно устанавливать ряд ограничений на операции по картам. В частности, клиент может выставить лимитные ограничения в рублях, как на снятие наличных, так и на покупки в целом – на сутки, на месяц. Кроме того, можно установить запрет на операции в интернете и за рубежом. Эксперты дали совет, как не стать жертвой мисселинга в банке

Подобный функционал есть и в Совкомбанке. В то же время в банке "Открытие" не рассматривали реализацию такого сервиса для клиентов в интернет-банке и мобильном приложении. "В случае, если данная инициатива регулятора обяжет банк предоставить клиентам возможность выборочно ограничивать онлайн-операции, банк понесет дополнительные расходы на ИТ-реализацию крупных доработок в своих системах", — указали в "Открытии".

При этом, в банке не ожидают снижения комиссионного дохода, поскольку сервис отключения платежей будет актуален для клиентов, которые в обычной жизни редко пользуются онлайн-платежами и переводами.