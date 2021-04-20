МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. ВТБ начал выплату возмещения вкладчикам лишенного лицензии "Нефтяного инвестиционно-промышленного банка" (Нефтепромбанка), общая сумма составит около 2,6 миллиарда рублей, сообщает ВТБ. Банк России отозвал лицензию у "Нефтепромбанка"

"ВТБ выплачивает страховое возмещение вкладчикам Нефтепромбанка, сведения о которых содержатся в реестре обязательств банка перед вкладчиками. По данным реестра, полученным из Агентства (по страхованию вкладов, АСВ — ред.), за выплатой страхового возмещения на сумму 2,6 миллиарда рублей в ВТБ могут обратиться порядка 3,5 тысячи вкладчиков Нефтепромбанка, в том числе 235 юридических лиц", — говорится в сообщении.

ЦБ РФ отозвал у Нефтепромбанка лицензию на осуществление банковских операций с 9 апреля. Как пояснял регулятор, в результате проводившейся Нефтепромбанком на протяжении 2020-2021 годов высокорискованной кредитной политики на балансе кредитной организации образовалась существенная часть потенциально невозвратных ссуд физических лиц. Затем в картотеке арбитражных дел появилась информация, что Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление ЦБ РФ, требующего признать банк банкротом.

ВТБ стал победителем конкурса-отбора АСВ банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам Нефтепромбанка.