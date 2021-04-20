МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Банк России выпускает памятную серебряную монету в честь 100-летия со дня рождения выдающегося ученого и общественного деятеля, академика Андрея Сахарова, сообщается на сайте ЦБ. Банк России следит за ситуацией на финансовом рынке

Монета "Академик А.Д. Сахаров, к 100-летию со дня рождения" выходит в серии "Выдающиеся личности России". Диаметр серебряной монеты — 33 миллиметра, масса драгоценного металла в чистоте — 15,55 грамма. Монета будет выпущена тиражом 5 тысяч штук.

На лицевой стороне монеты расположены рельефное изображение российского герба, надписи "Российская Федерация", "Банк России", указан номинал – 2 рубля и год выпуска – 2021.

На оборотной стороне расположен рельефный портрет Сахарова, справа на стилизованном фоне – рельефное изображение схемы атома, между ними – факсимиле подписи академика, расположенное вертикально, и годы жизни в две строки — 1921 и 1989.