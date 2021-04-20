МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Платежная компания QIWI не исключает возможность дальнейших ограничений в результате проверок Центробанка России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на финансовый отчет компании для инвесторов, который был опубликован на прошлой неделе.

"Любое нарушение применимых правил может подвергнуть нас потенциальной ответственности, включая штрафы, запрет на проведение определенных операций, введение временной администрации со стороны Центробанк России и, в некоторых случаях, отзыв нашей банковской лицензии", — говорится в отчете. В прошлом раскрытии компании в конце марта подробные формулировки о рисках из-за регулирования Центробанка не употреблялись, хотя группа и отмечала, что он может ввести текущие ограничения, влияющие на ее работу, как постоянные. Центробанк назвал основные схемы мошенников, звонящих под видом банков

Представитель QIWI рассказал РБК, что компания информирует инвесторов о всех гипотетических рисках, с которыми может столкнуться. "Риск отзыва лицензии у Киви Банка мы оцениваем как крайне низкий", — отметил он. В QIWI напомнили, что компания находится в постоянном диалоге с Центробанком России: последний уже устранил почти все выявленные в ходе проверки регулятора нарушения и получил разрешение на возобновление платежей в адрес ряда иностранных магазинов.

Киви Банк играет центральную роль в работе всех ключевых бизнес-сегментов группы, указано в отчете QIWI. Он предоставляет услуги эквайринга и расчетов по депозитам внутри группы, а также является банковским учреждением, на основе которого функционирует банк для предпринимателей "Точка" и на основе которого в проекте "Факторинг Плюс" запущены электронные банковские гарантии.

В экосистему QIWI входят Киви Банк, платежные системы CONTACT и Rapida, QIWI-кошелек, сеть платежных терминалов, банк "Точка", сервисы для самозанятых и бизнеса "Рокетбанк" и "Факторинг Плюс", QIWI Blockchain Technologies (технологическая компания, специализирующаяся на разработке блокчейн-решений) и так далее.