МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" не намерен заниматься офлайн-бизнесом, физическое взаимодействие с клиентом рассматривается только для доставки продуктов, заявил глава группы Оливер Хьюз. "Тинькофф" запустил сервис по оплате покупок долями

"Тинькофф" никогда не пойдет в офлайн, это нам не нужно. Мы считаем, что все, абсолютно все офлайн-продукты и услуги можно предоставлять в онлайне. Понятно, есть взаимодействие в физическом мире для доставки, логистика, все понятно, но и ими можно управлять через цифровые методы и это некоторый "Святой Грааль", некий процесс, мы будем постоянно идти к этому", — сказал он на Дискуссионном клубе ВШЭ и "Сбера".

Также Хьюз отметил повышенную актуальность онлайн-продуктов в финансовой среде. "Когда мы говорим про финансовые продукты, что, естественно, является нашим ядром, мы абсолютно убеждены, что можно обойтись без физических точек, что собственно мы и делаем", — пояснил он.

"Тинькофф банк" входит в TCS Group бизнесмена Олега Тинькова. Это первый российский банк, который полностью отказался от отделений. По данным РИА Рейтинг, на 1 марта он занимал 17-е место в российской банковской системе по величине активов.