МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Бывший первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко станет зампредом правления банка "Открытие", в этой должности займется взаимодействием с органами государственной власти, включая правительство и Банк России, говорится в сообщении кредитной организации. Правительство утвердило кадровые перестановки в Минпромторге

"Бывший первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко войдет в правление банка "Открытие" и займет пост заместителя президента-председателя правления кредитной организации. Она будет курировать несколько ключевых направлений развития банка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нестеренко будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти, включая правительство и Банк России, курировать вопросы корпоративного управления, методологии и актуализации нормативной базы, управление численностью персонала и ФОТ, а также юридическое сопровождение деятельности банка.

Нестеренко с 1994 по 1998 годы была депутатом Госдумы, входила в комитеты по бюджету, налогам, банкам и финансам. С 1998 по 2021 годы работала заместителем и первым заместителем министра финансов, возглавляла Федеральное казначейство. В апреле 2021 года перешла в банк "Открытие" на должность советника аппарата руководства.