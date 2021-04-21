МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Бывший первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко станет зампредом правления банка "Открытие", в этой должности займется взаимодействием с органами государственной власти, включая правительство и Банк России, говорится в сообщении кредитной организации.
"Бывший первый заместитель министра финансов России Татьяна Нестеренко войдет в правление банка "Открытие" и займет пост заместителя президента-председателя правления кредитной организации. Она будет курировать несколько ключевых направлений развития банка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что Нестеренко будет отвечать за взаимодействие с органами государственной власти, включая правительство и Банк России, курировать вопросы корпоративного управления, методологии и актуализации нормативной базы, управление численностью персонала и ФОТ, а также юридическое сопровождение деятельности банка.
Нестеренко с 1994 по 1998 годы была депутатом Госдумы, входила в комитеты по бюджету, налогам, банкам и финансам. С 1998 по 2021 годы работала заместителем и первым заместителем министра финансов, возглавляла Федеральное казначейство. В апреле 2021 года перешла в банк "Открытие" на должность советника аппарата руководства.
https://1prime.ru/banks/20210421/833508511.html