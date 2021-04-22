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2021
https://1prime.ru/banks/20210422/833517501.html
Первый банк запустил переводы по телефону через СБП в банкоматах
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ВТБ — первый российский банк, который запустил денежные переводы через систему быстрых платежей (СБП) посредством банкоматов. Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя... ПРАЙМ, 22.04.2021
банки, сбп, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. ВТБ — первый российский банк, который запустил денежные переводы через систему быстрых платежей (СБП) посредством банкоматов.
Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя департамента розничного бизнеса и старшего вице-президента банка Павла Кудрявцева.
Для того, чтобы перевести средства, клиенту банка необходимо использовать карту для идентификации, а также ввести номер мобильного телефона получателя и выбрать нужный банк из списка участников СБП.
Как отметил представитель банка, новый сервис сможет помочь клиентам в ситуациях, когда у них нет возможности воспользоваться смартфоном.
Эта услуга будет доступна во всех банкоматах ВТБ.
Тарифы и лимиты на операции через банкомат такие же, что и при переводах через СБП в мобильном банке.
Издание отмечает, что в ближайшее время такая аналогичная услуга может появиться в банкоматах и других участников СБП, а именно:
- МКБ,
- Дом.РФ,
- Россельхозбанк.