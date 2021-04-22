МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. ВТБ — первый российский банк, который запустил денежные переводы через систему быстрых платежей (СБП) посредством банкоматов. Двум категориям россиян хотят упростить получение доплат к пенсии

Об этом пишет РБК со ссылкой на руководителя департамента розничного бизнеса и старшего вице-президента банка Павла Кудрявцева.

Для того, чтобы перевести средства, клиенту банка необходимо использовать карту для идентификации, а также ввести номер мобильного телефона получателя и выбрать нужный банк из списка участников СБП.

Как отметил представитель банка, новый сервис сможет помочь клиентам в ситуациях, когда у них нет возможности воспользоваться смартфоном.

Эта услуга будет доступна во всех банкоматах ВТБ.

Тарифы и лимиты на операции через банкомат такие же, что и при переводах через СБП в мобильном банке.

Издание отмечает, что в ближайшее время такая аналогичная услуга может появиться в банкоматах и других участников СБП, а именно: