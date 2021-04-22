МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. Глава крупнейшего в России банка — Сбербанка — Герман Греф в интервью РБК заявил, что не видит оснований для резкого повышения ключевой ставки Банком России в пятницу, 23 апреля. Эксперт назвал диапазон колебания рубля в ближайший месяц

В частности, он рассказал, что необходимо посмотреть еще на ситуацию: она не очевидна.

"Сейчас нет оснований для резкого повышения ставки. Я бы еще посмотрел на ситуацию, сейчас не очевидны тренды. Да, есть восстановительный спрос населения, отложенный. Есть накопленные средства на счетах, в первую очередь те средства, которые выплачивались в качестве пособий, и речь идет в первую очередь про людей с невысоким доходом", — пояснил банкир.

Он добавил, что у россиян в период пандемии появилась абсолютно рациональная модель поведения — они накопили средства. "Вопрос, каким темпом и на что они их будут тратить сейчас? Мы видим быстрое восстановление спроса, что является проинфляционным фактором. Но этот фактор, скорее, носит временный характер", — добавил Греф.

Он также отметил, что в вопросе ключевой ставки регулятору "можно идти маленькими шажками, предупреждая, возможно, будущие последствия".

"Можно немножко подождать, но это чревато тем, что, может быть, придется шаг повышения потом сделать и побольше. Не факт, что его придется делать, это выбор тактики", — пояснил глава Сбербанка.

Если говорить об ужесточении денежно-кредитной политики, то в таком вопросе всегда есть обратная сторона медали. Если говорить о восстановлении экономики страны, то эта мера несет негативный эффект. Но в вопросе борьбы с инфляцией — это действенный инструмент.

"Насколько это оправданная мера, всегда вопрос. Есть временные факторы, которые спровоцировали инфляцию, они будут исчерпаны в течение первого полугодия. Но есть и факторы, которые имеют более долгосрочный характер. ЦБ поднял ставку на 0,25 п.п., это их выбор. Сказать, что это необоснованно, было бы абсолютно несправедливо. Основания для этого есть. Нужно ли сейчас радикально повышать ставку дальше? Я считаю, что пока нет, но окончательное решение за ЦБ", — подытожил Греф.