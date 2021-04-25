МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Ставки по вкладам в российских банках будут расти на фоне повышения ключевой ставки ЦБ, показал опрос РИА Новости кредитных организаций.

ЦБ в пятницу повысил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых. "В первую очередь, на нашу ценовую политику влияет курс ключевой ставки. В связи с его увеличением и ожиданием тренда на дальнейший рост в течение 2021 года мы с 26 апреля поднимаем ставки по вкладам", — рассказала вице-президент банка "Ренессанс Кредит" Яна Безруких. Центральный банк видит признаки перегрева на рынке ипотеки

В банке "Русский Стандарт" также заявили, что рост ключевой ставки, безусловно, вызовет рост ставок по депозитам. В "Абсолют банке" ждут в связи с этим приток вкладов. Банк "Хоум Кредит" заявил, что плавный рост по депозитным продуктам будет на протяжении всего года.

В "Почта банке" ожидают умеренного роста ставок по вкладам и появления промо-предложений в перспективе одного-двух месяцев. "При этом по накопительным счетам банки, вероятнее всего, ставки увеличивать не будут, поскольку это более затратный процесс", — рассказал руководитель службы пассивов и комиссионных продуктов банка Геннадий Чаусов. Заключенные московских СИЗО стали меньше атаковать клиентов Сбербанка

В "ОТП банке" уже в ближайшее время обещают обновленную бонусную программу по депозитам. В Альфа-банке не исключили пересмотра ставок по вкладам вслед за действиями регулятора. В Россельхозбанке заявили, что в кредитной организации "вполне вероятно" повышение ставок по вкладам.

В банке "Зенит" при этом заявили, что "ценовые параметры вкладов могут быть скорректированы в зависимости от рыночной ситуации". Такой же политики придерживаются в ПСБ, банке "Открытие" и Райффайзенбанке.

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