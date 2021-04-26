МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Помощник Сбербанка обзванивает клиентов с индивидуальными предложениями от банка, тогда как граждане опасаются мошенников и сбрасывают такие звонки, убедился корреспондент РИА Новости. Эксперты рассказали агентству, как отличить робота банка от мошеннического. Сбербанк запустил сервис, который предупредит о звонке мошенника

Клиентам Сбербанка регулярно поступают звонки с номера 900 от робота, который обращается по имени и отчеству и просит подтвердить ему эту информацию. Получившие такие звонки клиенты банка сочли их подозрительными и прерывали разговор. При этом в Сбербанке заявили, что клиентам действительно звонит их робот.

"Для того, чтобы робот смог озвучить предложение, ему необходимо провести идентификацию, так как предложение индивидуальное и не может быть озвучено третьим лицам", — заявил банк.

Между тем в конце прошлого года Сбербанк предупреждал, что телефонные мошенники начали активно использовать роботов: те под видом помощника банка сообщают клиентам о якобы подозрительных операциях и предлагают соединить с псевдосотрудником службы безопасности. Сбербанк обратил внимание, что мошенники очень часто звонят с номеров, которые начинаются на +7 495 или +7 499. При этом банк звонит с номера 900. Заключенные московских СИЗО стали меньше атаковать клиентов Сбербанка

Руководитель проекта ОНФ "За права заёмщиков" Евгения Лазарева рекомендует на фоне участившихся сообщений о подмене злоумышленниками номеров финансовых организаций сбрасывать звонки "роботов", ботов и прочие авто-звонки. С ней согласен и директор по разработке Qrator Labs Михаил Левитин. Кроме того, эксперт предупредил об угрозе сбора голосовых слепков.

"Сейчас пока не очень понятно, как именно они могут быть впоследствии использованы, особенно если в распоряжении мошенников есть еще какие-то дополнительные персональные данные, которые с завидным постоянством утекают из разных каналов", — отметил Левитин.

Вместе с тем главный эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов заявил, что злоумышленники не могут подделать короткие номера из нескольких цифр, которые принадлежат крупным или официальным организациям. Сотовые операторы эффективно отслеживают такие попытки и блокируют звонки.

"Однако злоумышленники часто пытаются обойти подобные блокировки, добавляя, например, "+", "+?", "8-" к известным коротким номерам. Поэтому пользователям очень важно оставаться бдительными, внимательно смотреть на номер входящего звонка, установить решения для определения незнакомых номеров", — рекомендует эксперт.