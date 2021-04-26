БРЮССЕЛЬ, 26 апр — ПРАЙМ. Крупнейшая в Европейском парламенте фракция Европейская народная партия (ЕРР) выступает за расширение санкций против России в связи с последними событиями вокруг Чехии, а также в связи с делом Алексея Навального, и поддерживает отключение РФ от системы международных платежей SWIFT, сказал на брифинге в Брюсселе представитель партии перед началом очередной пленарной сессии ЕП. Украина призвала ЕС рассмотреть возможность отключения России от SWIFT

В ходе пленарной сессии Европейского парламента 26-29 апреля депутаты проведут дебаты по отношениям с Россией и примут резолюцию. В среду перед парламентариями, как ожидается, выступит глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он представит доклад по трем темам, касающимся РФ: дело Навального, взрывы в Врбетице в 2014 году, ситуация у границ с Украиной.

"Я не могу говорить от имени всего Европарламента, но я говорю от имени ЕРР. Мы сожалеем в связи с тем, что Совет МИД ЕС (19 апреля) отказался проголосовать по новым санкциям (против России). ЕРР поддерживает расширение санкций. Они могут включать олигархов, запреты на поездки, а также мы выступаем за то, чтобы исключить Россию из системы международных платежей SWIFT", — сказал представитель европейской фракции.

Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи (SWIFT) — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в конце марта заявлял, что нельзя исключать ни одну из угроз.