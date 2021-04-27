МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Даже если вы постоянно получаете звонки от телефонных мошенников и уже спокойно реагируете на их уловки, иногда где-то внутри все же появляются смутные сомнения: "А вдруг мои деньги и правда хотят украсть?!" Современные мошенники меняют легенды и сценарии, применяют методы психологического давления и многое другое. Чтобы им грамотно противостоять, нужно знать, как на самом деле работают сотрудники службы безопасности банка. Директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов специально для "Комсомольской правды" ответил на семь наиболее распространенных вопросов, ответы на которые позволят отличить настоящие и мнимые обращения из банка.

1. Звонят ли банки клиентам, чтобы приостановить операции?

"Да, нам приходится звонить людям, когда происходит что-то плохое, — подтвердил Касимов. Однако существует один важный нюанс, отметил он: "Когда мы звоним, мы сами все знаем про платеж, мы рассказываем про него. Все, что хотим услышать в ответ, — это "Да, мое" или "Нет, не мое, остановите, пожалуйста". Мы никогда не принуждаем к каким-то активным действиям. Все, что нам нужно, это бинарный ответ: либо "да", либо "нет". Мошенники стали предлагать россиянам оформить вклад под высокий процент

2. Что происходит потом?

В том случае, если ответ положительный, то происходит дальнейшее проведение платежа. Если отрицательный, тогда сотрудник банка приостановит платеж. В крайнем случае вам порекомендуют обратиться в офис, чтобы у банка были необходимые подтверждения.

3. Спрашивают ли реальные сотрудники безопасности банка о том, какая была последняя операция, например, по карте?

Касимов сказал, что такие вопросы также могут задавать. Это некоторый элемент для идентификации. Он позволяет понять, что общаются действительно с конкретным клиентом. "Но мы в своей практике стараемся сделать такого рода вопросы как можно более конкретными, чтобы дать понять человеку, что мы знаем сами эту транзакцию, опять же чтобы к бинарной логике вернуться. Но это все-таки достаточно редкий случай", — отметил эксперт.

4. Бывает ли такое, что у сотрудника банка нет доступа к информации?

Чтобы сотрудник банка не мог получить доступ к счету, который открыт в том же банке — такого просто не бывает, это нонсенс. У реальных сотрудников банка есть вся необходимая информация, подчеркнул Касимов. Ситуация, когда "а у нас там что-то не отображается" или "у нас что-то сломалось", или "я сейчас не могу посмотреть", означает, что с вами беседует не работник банка, а обычный мошенник.

5. Существует ли некий Единый лицевой счет, открытый в Центробанке, на который якобы нужно перевести деньги, чтобы их спасти?

Эксперт подчеркнул, что никакого централизованного счета, тем более который создал Центральный банк, не может быть. ЦБ создает счета только для банков, но никак не для граждан. Даже если вам куда-нибудь в WhatsApp или в Telegram присылают некий скан, где изображено, что вам открыт специальный счет, чтобы спасти ваши деньги, это абсолютно ничего не значит. Как правило, вместо номера счета указывается номер карты мошенников. И все эти действия направлены на то, чтобы человек свои деньги перевел на карту злоумышленников.

6. Какие сейчас самые популярные способы воздействия мошенников, их самые популярные "легенды"?

Касимов рассказал, что в последнее время основная легенда, которую рассказывали мошенники людям — это некая "спецоперация", которая проводится для того, чтобы задержать нерадивого работника банка, который хочет украсть у вас деньги. Они могут представляться как сотрудниками службы безопасности, так и правоохранительными органами. Основная суть операции сводится к тому, что вам нужно снять ваши деньги и перевести их на тот самый защищенный счет. А чтобы запутать клиента, его направляют в реальное отделение банка, где якобы сидит тот самый злодей. Там нужно снять деньги, а положить их просят в банкоматы или в терминалы других банков, чтобы сделать максимально сложным расследование этого инцидента в будущем и остаться самим безнаказанными. Эксперт рассказал, что значат звонки от анонимного абонента

7. Что делать, чтобы не отдать деньги мошенникам?

Эксперт подчеркнул, что самое главное — никому не верить. Всякий входящий звонок, всякое входящее сообщение — отнеситесь к нему с долей скептицизма. Лучший способ — просто положить трубку и самостоятельно перезвонить по реальному номеру банка, который указан на сайте или на оборотной стороне банковской карты. Потому что, когда вы инициируете взаимодействие, то с огромной вероятностью вы попадаете именно в банк. А когда звонят вам, вы не можете быть в этом уверены.

"В крайнем случае, даже если вы уже сняли деньги (это ваше право), просто хотя бы не кладите их никуда, положите под подушку, подумайте до завтра. Завтра проснетесь со свежей головой и уже по-другому оцените эту ситуацию", — резюмировал Касимов.