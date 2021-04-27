МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Сбербанк в рамках пилотного проекта откроет аптеки в своих отделениях, сообщил первый зампред правления кредитной организации Лев Хасис. "Сбер" начал ребрендинг маркетплейса goods.ru

"Мы планируем сейчас провести пилоты по открытию физических "СберЕАптек" на площадях наших отделений банков. Если мы увидим, что нашим клиентам нравится возможность совместить поход в банк вместе с тем, чтобы заглянуть в аптеку и что-то приобрести, то мы это будем расширять", — сказал он журналистам.

По словам Хасиса, поскольку аптека будет пользоваться помещениями на "очень льготных условиях", то она сможет предлагать низкие цены.

Также аптека хочет обсудить с производителями лекарств оптимизацию фасовки препаратов. "Очень часто врач рекомендует купить какое-то лекарство, а там, например, есть 50 таблеток, из которых нам нужно использовать пять, а платить нужно за всю упаковку. Поэтому "СберЕАптека" в том числе планирует, договорившись с фармацевтическими компаниями — производителями, дать возможность клиентам покупать не целостные, объемные флаконы, чтобы можно было купить ровно столько таблеток, сколько нужно", — поделился он планами.

"СберЕАптека" также намерена развивать собственную линию более дешевых дженериков, добавил первый зампред правления Сбербанка.