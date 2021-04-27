2021-04-27T15:57:05+03:00
2021-04-27T15:57:05+03:00
2021-04-27T15:57:05+03:00
2021
https://1prime.ru/banks/20210427/833554092.html
Финансист предупредил россиян об опасности, которую таят банковские карты
Банки
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
На опасность, которую таят в себе дебетовые карты, указала "Комсомольская правда" со ссылкой на слова директора Банковского института НИУ ВШЭ Василия Солодкова. Он напомнил, что... ПРАЙМ, 27.04.2021
банковская карта, новости, финансы, общество , банки
https://1prime.ru/images/83268/63/832686370.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83268/63/832686370.jpg
https://1prime.ru/images/83268/63/832686369.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83268/63/832686369.jpg
https://1prime.ru/images/83268/63/832686357.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83268/63/832686357.jpg
https://1prime.ru/banks/20210427/833553340.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. На опасность, которую таят в себе дебетовые карты, указала "Комсомольская правда" со ссылкой на слова директора Банковского института НИУ ВШЭ Василия Солодкова. Он напомнил, что подключенный овердрафт может загнать человека в долги.
Особенность дебетовой карты состоит в том, что клиент тратит свои деньги, а не деньги банка, как на кредитной карте, объяснил финансист. В результате пользователь не следит за остатком, и карта может уйти в минус, если такая опция была подключена банком. Тогда уже начинают расходоваться деньги банка, а на них, в свою очередь, начисляются проценты.
"Уходя в минус, вы влетаете на проценты, которые могли не ожидать", — напоминает Солодков. Финансист уверен, что лучше отказаться от использования дебетовой карты с подключенным овердрафтом. Либо жестко контролировать свои расходы и не допускать отрицательного баланса по счету.