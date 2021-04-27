МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. На опасность, которую таят в себе дебетовые карты, указала "Комсомольская правда" со ссылкой на слова директора Банковского института НИУ ВШЭ Василия Солодкова. Он напомнил, что подключенный овердрафт может загнать человека в долги. Сотрудник банка рассказал правду о звонках из "службы безопасности"

Особенность дебетовой карты состоит в том, что клиент тратит свои деньги, а не деньги банка, как на кредитной карте, объяснил финансист. В результате пользователь не следит за остатком, и карта может уйти в минус, если такая опция была подключена банком. Тогда уже начинают расходоваться деньги банка, а на них, в свою очередь, начисляются проценты.

"Уходя в минус, вы влетаете на проценты, которые могли не ожидать", — напоминает Солодков. Финансист уверен, что лучше отказаться от использования дебетовой карты с подключенным овердрафтом. Либо жестко контролировать свои расходы и не допускать отрицательного баланса по счету.