МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В России есть база для создания аналога платежной системы SWIFT, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости. Крупнейшая фракция Европарламента поддержала отключение России от SWIFT

Отвечая на вопрос, является ли система передачи финансовых сообщений Центробанка действующим зачатком альтернативы SWIFT, Лавров сказал: "База (альтернативы SWIFT — ред.) существует. И я убежден, что и правительство, и Центральный банк должны делать все, чтобы эта база была надежная и гарантирующая полную независимость и гарантию от ущерба, который кто-то нам может постараться дополнительно нанести".

Ранее в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил, что в России не исключают формирования альтернативной SWIFT системы на новой технологической основе. По словам замминистра, развитие альтернативных SWIFT систем, более продвинутых технологически и не претендующих на монополизацию этой сферы, является "не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере".

Система передачи финансовых сообщений была создана в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT. Это международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения о том, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из мер более жестких санкций со стороны Запада.

Полный текст интервью Сергея Лаврова читайте на сайте ria.ru в 10.15 мск.