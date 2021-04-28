МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. В России создана страховочная сетка на случай дискриминации в сфере платежных систем и передачи финансовых сообщений, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью РИА Новости. Лавров сообщил, что в России есть база для аналога SWIFT

"Я еще раз хочу подчеркнуть, мы не уходим в изоляцию, мы не уходим в автаркию. Мы хотим быть частью международного сообщества, но частью сообщества, где справедливость и демократичность", — сказал министр, комментируя тему возможной альтернативы международной платёжной системы SWIFT.

По его словам, у Запада "как-то энтузиазм пропадает", когда речь идёт о демократии не только во внутриполитических процессах, но и на международной арене. "Россия и Китай всего только и хотят, что сохранить принципы Устава ООН, в соответствии с которым все равны и все должны договариваться. Поэтому иметь страховочную сетку нужно в смысле платежных систем и передачи финансовых сообщений. Она у нас создана, надеюсь, что она будет укрепляться и будет гарантировать, что если вдруг вопреки нашему желанию со всеми сотрудничать, нас будут дискриминировать и будут злоупотреблять нынешним положением Запада в международной экономической и международной валютно-финансовой системе, то в этой ситуации мы не имеем права от кого-то зависеть", — отметил Лавров.

"Ну и уже конкретно о SWIFT, у нас Центральный банк какое-то время назад внедрил и успешно развивает систему передачи финансовых сообщений, которая пользуется популярностью, и, я думаю, это необходимо всячески поддерживать, укреплять, чтобы мы ни от кого не зависели", — отметил он.

По его словам, о необходимости перестраховаться на случай отключения Российской Федерации от платежной системы SWIFT говорят давно, тогда как США "все больше и больше злоупотребляли ролью доллара в международной валютной системе, использовали зависимость от долларовых расчетов тех стран, которые им неугодны, для того, чтобы ограничивать их конкурентные возможности", в том числе в отношении Китая и других стран. Крупнейший швейцарский банк UBS потерял 774 миллиона долларов

"И сейчас и Китай, и Россия, и Турция, и многие другие ищут возможности ослабить свою зависимость от доллара, переходя либо в альтернативные валюты, а еще лучше — осуществляя расчеты в национальных валютах. И ответственные финансовые власти, в том числе и в нашей стране, конечно же, думают о том, как не допустить какого-либо ущерба для нашей экономики, для нашей финансовой системы, если какие-то горячие головы все-таки решат отключить Россию от SWIFT", — добавил министр.

Лавров напомнил, что в России уже не первый год действует национальная система платежных карт, в рамках которой функционирует карта "Мир". "Карта "Мир" развивает связи со своими коллегами, с компаниями, которые аналогичные карты выпускают в Китае, в Японии. Развиваются связи, кстати сказать, с картой Maestro, которая является международно-созданной платежной картой", — сказал он.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.15.