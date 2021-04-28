МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России сейчас не рассматривает возобновление операций по покупке золота на внутреннем рынке, сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. Российские банки вернулись к продаже золота

ЦБ с 1 апреля прошлого года приостановил покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Тогда отмечалось, что дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке.

"Это то решение, которое заранее мы не раскрываем. Должна сказать, сейчас мы это не рассматриваем. Если будут приняты какие-то решения, мы рынок проинформируем…. Если появится у нас необходимость по каким-то причинам покупать, но пока мы ее не видим", — ответила Юдаева на вопрос о возврате регулятора к покупке золота на международном банковском форуме "Казначейство".