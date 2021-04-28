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https://1prime.ru/banks/20210428/833559326.html
Центробанк не рассматривает возврат к покупке золота
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Банк России сейчас не рассматривает возобновление операций по покупке золота на внутреннем рынке, сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева. ЦБ с 1 апреля прошлого года... ПРАЙМ, 28.04.2021
золото, цб рф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России сейчас не рассматривает возобновление операций по покупке золота на внутреннем рынке, сообщила первый зампред регулятора Ксения Юдаева.
ЦБ с 1 апреля прошлого года приостановил покупку золота на внутреннем рынке драгоценных металлов. Тогда отмечалось, что дальнейшие решения о покупке золота будут приниматься в зависимости от развития ситуации на финансовом рынке.
"Это то решение, которое заранее мы не раскрываем. Должна сказать, сейчас мы это не рассматриваем. Если будут приняты какие-то решения, мы рынок проинформируем…. Если появится у нас необходимость по каким-то причинам покупать, но пока мы ее не видим", — ответила Юдаева на вопрос о возврате регулятора к покупке золота на международном банковском форуме "Казначейство".