МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России ожидает снижения инфляции в апреле, но говорить об устойчивом замедлении роста цен пока рано, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. Центробанк не рассматривает возврат к покупке золота

"Инфляция и в годовом, и в сезонно сглаженном месячном выражении находится сейчас заметно выше 4%. Сезонно сглаженный рост цен в марте был вообще на локальном максимуме за постпандемийный период. Апрель, видимо, будет несколько ниже, но пока об устойчивом замедлении темпа роста цен текущих говорить преждевременно", — сказал Заботкин, выступая на международном банковском форуме "Казначейство".

Банк России в апреле повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 4,7-5,2% с 3,7-4,2% и ждет, что она вернется к цели в 4% в середине будущего года и будет находиться там в дальнейшем.