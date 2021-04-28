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Банк России ожидает замедления инфляции в апреле
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Банк России ожидает снижения инфляции в апреле, но говорить об устойчивом замедлении роста цен пока рано, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин. "Инфляция и в годовом, и в... ПРАЙМ, 28.04.2021
инфляция в рф, цб рф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Банк России ожидает снижения инфляции в апреле, но говорить об устойчивом замедлении роста цен пока рано, заявил зампред регулятора Алексей Заботкин.
"Инфляция и в годовом, и в сезонно сглаженном месячном выражении находится сейчас заметно выше 4%. Сезонно сглаженный рост цен в марте был вообще на локальном максимуме за постпандемийный период. Апрель, видимо, будет несколько ниже, но пока об устойчивом замедлении темпа роста цен текущих говорить преждевременно", — сказал Заботкин, выступая на международном банковском форуме "Казначейство".
Банк России в апреле повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 4,7-5,2% с 3,7-4,2% и ждет, что она вернется к цели в 4% в середине будущего года и будет находиться там в дальнейшем.