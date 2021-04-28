МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Российский опыт показывает, что создать систему, альтернативную SWIFT, в относительно короткие сроки вполне реально, основной вопрос – как замотивировать иностранные банки участвовать в ней, заявил РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов. Лавров сообщил, что в России есть база для аналога SWIFT

В России в ответ на риски возможного отключения российских банков от SWIFT была создана система передачи финансовых сообщений. По последним данным, к ней подключено уже 23 зарубежных участника из Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Германии и Швейцарии.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью РИА Новости, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.

"Российский опыт показывает, что построить систему для передачи финансовых сообщений можно в относительно короткие сроки. Вопрос в том, как уговорить банки, особенно зарубежные, ею пользоваться. Преимущества для российских игроков очевидны – для внутрироссийских переводов они будут защищены от потенциальных санкций. Но насколько те же преимущества актуальны для иностранных игроков – не всегда очевидно", — рассуждает Достов.

Альтернатива SWIFT в любом случае будет управляться из какого-то государства, и ее пользователи не могут быть уверены в том, что политические соображения рано или поздно не возьмут верх над экономическими, поясняет эксперт. Сохраняется и угроза внешних санкций для государств — участников такой системы. Лавров: Россия застрахована на случай дискриминации платежных систем

"Есть также риск фрагментации денежных переводов: нет никаких гарантий, что такую систему не захотят сделать в Китае, на Ближнем Востоке, в Южной Америке и так далее. Поэтому, на мой взгляд, нужно начать разговор не с создания технологических альтернатив, а с выработки общих принципов, которые бы защитили добросовестный бизнес от влияния санкций. Либо целесообразно подумать над полностью децентрализованной, глобальной системой передачи финансовых сообщений, которая бы не контролировалась ни одним государством – но без широкого консенсуса здесь не обойтись", — добавил эксперт.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей, к которой подключены более 11 тысяч крупнейших организаций почти во всех странах мира. В прессе регулярно появляются сообщения, что Россия может быть отключена от этой системы в качестве одной из более жестких санкций Запада.