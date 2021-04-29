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Сбербанк с начала года сократил 7,4 тысячи сотрудников
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Число сотрудников группы Сбербанка (включает Сбербанк и его "дочки") за первый квартал сократилось на 2,6% — до 278,2 тысячи человек, говорится в отчетности кредитной организации... ПРАЙМ, 29.04.2021
работа, сбербанк, сотрудники, сокращение персонала, новости, финансы, общество , банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Число сотрудников группы Сбербанка (включает Сбербанк и его "дочки") за первый квартал сократилось на 2,6% — до 278,2 тысячи человек, говорится в отчетности кредитной организации по МСФО.
"Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 31 марта 2021 года составила 278 165 человек (31 декабря 2020 года: 285 555 человек)", — говорится в отчетности.
Последний раз сопоставимое по численности сокращение сотрудников произошло в третьем квартале 2019 года. Тогда это было связано с продажей турецкой "дочки" Denizbank.
Глава Сбербанка Герман Греф в конце 2017 года говорил, что банк запустил процесс массовой роботизации, однако заверял, что резкого сокращения рабочих мест из-за этого не будет. Он отмечал тогда, что у сотрудников еще есть время освоить новые специальности.
Еще раньше — в январе того же года — Греф говорил, что развитие дистанционного банковского обслуживания приведет к сокращению штата Сбербанка примерно вдвое к 2025 году.