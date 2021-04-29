МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Число сотрудников группы Сбербанка (включает Сбербанк и его "дочки") за первый квартал сократилось на 2,6% — до 278,2 тысячи человек, говорится в отчетности кредитной организации по МСФО. Сбербанк отчитался о рекордной квартальной прибыли

"Фактическая численность сотрудников группы (полных штатных единиц) по состоянию на 31 марта 2021 года составила 278 165 человек (31 декабря 2020 года: 285 555 человек)", — говорится в отчетности.

Последний раз сопоставимое по численности сокращение сотрудников произошло в третьем квартале 2019 года. Тогда это было связано с продажей турецкой "дочки" Denizbank.

Глава Сбербанка Герман Греф в конце 2017 года говорил, что банк запустил процесс массовой роботизации, однако заверял, что резкого сокращения рабочих мест из-за этого не будет. Он отмечал тогда, что у сотрудников еще есть время освоить новые специальности.

Еще раньше — в январе того же года — Греф говорил, что развитие дистанционного банковского обслуживания приведет к сокращению штата Сбербанка примерно вдвое к 2025 году.