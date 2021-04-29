СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр — ПРАЙМ. Крым потребует от Украины возместить ущерб от ухода с полуострова украинских банков, забравших сбережения крымчан, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. Риск банкротства в России за год снизился в три раза

Рабочая группа по оценке ущерба при крымском парламенте в четверг обратилась в правоохранительные органы с просьбой возбудить уголовное дело в отношении 12 граждан Украины, являющихся организаторами или оправдывающих блокады Крыма. Речь идет о водной, энергетической, продовольственной и транспортной блокадах.

"Это будет и банковский сектор, потому что все деньги крымчан, честно заработанные за весь период, исчезли в одночасье, вывозились наличными и безнальные деньги, в том числе пенсии людей. Все эти суммы сейчас собираются в общий пакет по оценке ущерба", — сказал журналистам Константинов.

По его словам, Крым намерен истребовать от Украины возмещения нанесенного ущерба.

"Мы будем добиваться возмещения ущерба и ответственности тех лиц, которые это сделали", — подчеркнул глава парламента.

После вхождения Крыма в состав РФ украинские банки отказались возвращать вклады жителям региона. Наибольшие невыполненные финансовые обязательства остались у Приватбанка. Обязанность компенсировать потери крымчан, чьи вклады не превышают 700 тысяч рублей, взял на себя Фонд защиты вкладчиков. Власти Крыма для выплат крупных вкладов приняли решение национализировать крымское имущество украинского олигарха, владельца банка Игоря Коломойского.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".