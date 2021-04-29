МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Сбербанк в первом квартале нарастил выручку от компаний экосистемы (нефинансовый бизнес) в четыре раза по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Она составила 33,6 миллиардов рублей, говорится в отчетности крупнейшего банка России по МСФО. Сбербанк отчитался о рекордной квартальной прибыли

В первом квартале 2021 года GMV СберМаркета вырос в 6,5 раз до 9,9 миллиардов рублей по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. За квартал количество заказов превысило 3,5 миллионов, что почти в 10 раз больше, чем годом ранее, говорится в отчете.

В апреле 2021 года Сбер закрыл сделку по приобретению 85% маркетплейса goods.ru, который был переименован в СберМегаМаркет. Он станет основной мультикатегорийной e-commerce-площадкой Сбера.

Кроме этого, в феврале 2021 года Сбер завершил сделку по приобретению 45% доли в одном из ведущих российских сервисов онлайн-заказа лекарств ЕАптека, которая была переименована в СберЕАптека.

Группа Сбербанк в первом квартале текущего года заработала рекордную чистую прибыль по МСФО в 304,5 миллиарда рублей, что больше результата прошлого года в 2,5 раза, говорится в сообщении группы.