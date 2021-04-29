МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует рост ключевой ставки Банка России к концу года до 5,5% годовых с нынешнего уровня в 5%, следует из материалов банка. Центробанк отмечает резкий скачок инфляционных ожиданий россиян

Банк России в пятницу поднял ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта. Регулятор объяснил такой шаг, в том числе, повышенными инфляционными ожиданиями.

При этом ЦБ начал публиковать прогноз ключевой ставки в среднем на год. Так, по его мнению, по итогам 2021 года она составит 4,8-5,4% годовых, в 2022 году — 5,3-6,3%, а в 2023 году — 5-6% годовых. Траектория ключевой ставки будет в существенной мере зависеть от скорости снижения инфляционных ожиданий граждан и бизнеса, пояснял ЦБ.