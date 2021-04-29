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2021
https://1prime.ru/banks/20210429/833575819.html
Сбербанк ждет роста ключевой ставки до 5,5% к концу года
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Сбербанк прогнозирует рост ключевой ставки Банка России к концу года до 5,5% годовых с нынешнего уровня в 5%, следует из материалов банка. Банк России в пятницу поднял ключевую... ПРАЙМ, 29.04.2021
ключевая ставка, сбербанк, цб рф, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Сбербанк прогнозирует рост ключевой ставки Банка России к концу года до 5,5% годовых с нынешнего уровня в 5%, следует из материалов банка.
Банк России в пятницу поднял ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта. Регулятор объяснил такой шаг, в том числе, повышенными инфляционными ожиданиями.
При этом ЦБ начал публиковать прогноз ключевой ставки в среднем на год. Так, по его мнению, по итогам 2021 года она составит 4,8-5,4% годовых, в 2022 году — 5,3-6,3%, а в 2023 году — 5-6% годовых. Траектория ключевой ставки будет в существенной мере зависеть от скорости снижения инфляционных ожиданий граждан и бизнеса, пояснял ЦБ.