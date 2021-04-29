МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Коэффициент достаточности базового капитала Сбербанка первого уровня по итогам года будет находиться в районе 14% вместо ранее ожидавшихся 13,5-14%, следует из материалов банка. Сбербанк улучшил прогноз по цене нефти и ухудшил по курсу рубля

Кроме того, кредитная организация улучшила ожидания по стоимости риска — до 100 базисных пунктов с предыдущей оценки в 120-140 базисных пунктов.

Также Сбербанк ждет рентабельность капитала по итогам года выше 20% вместо прежних выше 18%.

В то же время банк немного ухудшил прогноз по темпам роста операционных расходов в текущем году: теперь ждет их в диапазоне 12-15% вместо на уровне 10%.

Сбербанк ожидает роста средств населения в банковской системе России в текущем году на 7-9% вместо ожидавшихся ранее 6-8%, сам намерен расти в соответствии с рынком, следует из материалов банка.

Кредитная организация улучшила прогноз по росту средств юрлиц до 13-15% с предыдущей оценки в 10-12%. При этом Сбербанк немного уточнил собственные ожидания: теперь ждет, что будет расти, как и остальной рынок, а не более быстрыми темпами. Сбербанк улучшил прогноз по росту ВВП России до 3,8%

Кроме того, банк ожидает роста кредитования в России в текущем году до 16-18% с ранее ожидавшихся 13-15%, сам намерен расти в соответствии с рынком.

Сбербанк также улучшил ожидания по росту корпоративного кредитования в стране — до 9-10% с 7-9%, ожидает такие же темпы роста данного сегмента у себя.

По прогнозу ЦБ, темпы роста кредитования юрлиц в текущем году составят 8-12%, населения — 15-19%,