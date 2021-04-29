МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам пермского Проинвестбанка, у которого ЦБ РФ ранее в апреле отозвал лицензию, начнутся 4 мая через отделения ВТБ, анонсирует Агентство по страхованию вкладов (АСВ). ЦБ отозвал лицензию у пермского Проинвестбанка

"Банк ВТБ стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам АКБ "Проинвестбанк", в отношении которого 23 апреля 2021 года наступил страховой случай", — говорится в сообщении. Уточняется, что выплаты начнутся с 4 мая.

Также, по оценкам агентства, 94% вкладчиков Проинвестбанка получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплат из Фонда обязательного страхования вкладов.

Банк России с 23 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Проинвестбанка. По данным ЦБ, банк на 1 апреля по величине активов занимал 315-е место в банковской системе РФ.