2021-04-29T17:54:32+03:00
2021-04-29T17:54:32+03:00
2021-04-29T17:54:32+03:00
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Выплаты клиентам Проинвестбанка начнутся 4 мая через ВТБ
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Выплаты вкладчикам пермского Проинвестбанка, у которого ЦБ РФ ранее в апреле отозвал лицензию, начнутся 4 мая через отделения ВТБ, анонсирует Агентство по страхованию вкладов... ПРАЙМ, 29.04.2021
выплаты, отзыв лицензии цб, втб, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам пермского Проинвестбанка, у которого ЦБ РФ ранее в апреле отозвал лицензию, начнутся 4 мая через отделения ВТБ, анонсирует Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
"Банк ВТБ стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения вкладчикам АКБ "Проинвестбанк", в отношении которого 23 апреля 2021 года наступил страховой случай", — говорится в сообщении. Уточняется, что выплаты начнутся с 4 мая.
Также, по оценкам агентства, 94% вкладчиков Проинвестбанка получат возможность полностью возместить свои вклады за счет выплат из Фонда обязательного страхования вкладов.
Банк России с 23 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Проинвестбанка. По данным ЦБ, банк на 1 апреля по величине активов занимал 315-е место в банковской системе РФ.