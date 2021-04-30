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Банк России начал сбор заявок о намерении принять участие в покупке АТБ
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ЦБ РФ начал сбор заявок инвесторов о намерении принять участие в покупке "Азиатско-Тихоокеанского банка" (АТБ), по результатам определит способ продажи акций, сообщается на сайте... ПРАЙМ, 30.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ начал сбор заявок инвесторов о намерении принять участие в покупке "Азиатско-Тихоокеанского банка" (АТБ), по результатам определит способ продажи акций, сообщается на сайте регулятора.
"Банк России объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций "Азиатско-Тихоокеанского банка"…. По результатам рассмотрения указанных сообщений Банк России примет решение о дальнейших способах реализации акций банка, о чем будет объявлено дополнительно", — говорится в сообщении.
Банк России в апреле 2018 года взял АТБ на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре того же года ЦБ стал владельцем свыше 99,9% акций банка, выкупив допэмиссию на 9 миллиардов рублей.