МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. ЦБ РФ начал сбор заявок инвесторов о намерении принять участие в покупке "Азиатско-Тихоокеанского банка" (АТБ), по результатам определит способ продажи акций, сообщается на сайте регулятора. В Германии объяснили, кому выгодны санкции против России

"Банк России объявляет о начале приема сообщений заинтересованных лиц о намерении принять участие в процедурах реализации акций "Азиатско-Тихоокеанского банка"…. По результатам рассмотрения указанных сообщений Банк России примет решение о дальнейших способах реализации акций банка, о чем будет объявлено дополнительно", — говорится в сообщении.

Банк России в апреле 2018 года взял АТБ на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора. В сентябре того же года ЦБ стал владельцем свыше 99,9% акций банка, выкупив допэмиссию на 9 миллиардов рублей.