МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Россияне в первом квартале этого года стали заметно чаще жаловаться в Банк России на мошенничества, в результате которых они теряли деньги, свидетельствует статистика регулятора. Авиакомпании вывезли из Турции 73,2 тысячи россиян

"Рост жалоб на банки (на 1,7%, до 39,3 тысячи) вызван прежде всего значительным увеличением количества жалоб по поводу мошеннических действий неустановленных лиц, в результате которых граждане теряли свои деньги. Таких жалоб стало больше в 2,6 раза", — говорится в материалах ЦБ.

Вместе с тем снизилось число жалоб по тематикам, находящимся в фокусе внимания поведенческого надзора: по потребительскому кредитованию — на 8,5%, по ипотечному — на 14,5%.

Увеличение количества жалоб по страхованию жизни, а также страхованию от болезней и несчастных случаев, стало причиной общего роста жалоб на страховщиков — на 4%, до 8,5 тысячи. Кроме того, в 1,6 раза увеличилось количество жалоб на участников рынка ценных бумаг.

Число жалоб на мисселинг (продажа одних продуктов под видом других) также выросло — почти в 1,5 раза, причем больше половины жалоб поступает в отношении банков. Основной проблемой остается продажа полисов инвестиционного страхования жизни в банковских офисах под видом "вкладов с повышенной доходностью".

Всего в январе-марте текущего года регулятор получил 63,6 тысячи жалоб — на 5,7% больше, чем за тот же период прошлого года.